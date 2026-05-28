Tras mandato, Petro se dedicaría a impulsar Constituyente en Colombia

A menos de tres meses de abandonar la Presidencia, el mandatario Gustavo Petro asegura que tras abandonar la Casa de Nariño se dedicará a promover la recolección de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

Según manifestó el jefe de Estado, los cambios que se buscarían introducir en la Constitución no tienen nada que ver con una eventual reelección presidencial.

“Si queremos barrer definitivamente la corrupción, si queremos hacer las reformas sociales tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente y si el pueblo lo decide, si el pueblo decide continuar el camino de la transformación de Colombia en el país grande que soñamos y justo que soñamos, con un pueblo al frente y conduciendo”, afirmó en un acto realizado en Sincelejo, en el departamento de Sucre.

Reiteró, como en otras ocasiones, que las reformas sociales defendidas durante su administración chocaron con la postura reticente de algunos legisladores, a los que acusó de impedir el avance de esas iniciativas de profundo contenido social.

“Para que la reforma ya no sean promesas, para que con las reformas sociales no nos extorsionen porque algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente y eso no va más”, enfatizó.

Expresó que es precio lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo, haga las reformas sociales que necesita.

Mencionó que el objetivo de una Constituyente es transformar áreas como el sistema pensional, la legislación laboral, la salud y los servicios públicos.

“Es que el pueblo necesita la reforma pensional, es que el pueblo necesita aún más las reformas laborales, es que el pueblo necesita la reforma a la salud y cambiar el sistema de servicios públicos para que la luz en la costa no sea un robo como lo es actualmente”, aseveró.

Se refirió asimismo a la importancia de la entrega de tierras fértiles a familias campesinas como una estrategia para fortalecer la producción agrícola y reducir el hambre.

“Para que la tierra fértil, no los desiertos, sino la tierra fértil sea entregada a la familia campesina para que Colombia sea una potencia de la alimentación y por tanto los alimentos sean baratos”, remarcó Petro.