domingo 10 mayo 2026
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Celebran autoridades cubanas el Día de las Madres

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«Para las madres cubanas su descendencia es la razón primera y última de sus vidas. Por defender su mundo están dispuestas a pelear, pero sobre todo están dispuestas a vivir», expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en la red social X con motivo del Día de las Madres.

El mandatario agradeció por su entrega a todas las que pelen como leonas en la dura cotidianidad.Manuel Marrero, primer ministro de la nación, evocó la fecha y resaltó la dicha de contar con ellas aun en estos días tan duros.

«Las madres cubanas tienen esa mezcla perfecta de sensibilidad y firmeza que las hace extraordinarias, capaces de remontar la adversidad sin renunciar a la sonrisa y la belleza», afirmó.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, hizo extensiva su felicitación. «En estos días difíciles, cuando la fiereza del cerco pretende lastimar a tus hijos, tu resiliencia florece como genuina herencia de cubanía.

Sabes convertir un «no hay» en un «mira lo que hicimos», y del cansancio sacas fuerza para seguir adelante, para seguir dando aliento.»

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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