Un barrio que se hace Patria: solidaridad desde San Luis(+Fotos)

En San Luis, un movimiento ciudadano llamado “Mi Barrio por la Patria” convierte la adversidad en tejido comunitario. No nació de una urgencia, sino de una convicción: fortalecer la participación popular y acompañar, desde cada puerta, las prioridades del país.

Lo impulsan las Asambleas municipales del Poder Popular, pero lo sostienen los vecinos.

Frente al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, la vida se ha vuelto más difícil. También más creativa y solidaria.

Desde tres frentes —barrio seguro, participativo y productivo—, las comunidades, junto a sus delegados y organizaciones, buscan soluciones reales a los problemas del entorno.

En los consejos populares La Luz y Rafael Reyes, por ejemplo, la respuesta ha sido hermosa y concreta: actividades culturales, deportivas, recreativas; opciones gastronómicas para compartir; y una red de cuidados para los más vulnerables.

Allí, los propios vecinos prestan sus medios de transporte para llevar productos de la canasta básica desde los almacenes hasta las bodegas.

Cada acción, pequeña o colectiva, revela una verdad profunda: el poder verdadero está en la unidad del pueblo. Así los barrios se fortalecen.

Así crecen la identidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Y así, desde un barrio, también se hace Patria.