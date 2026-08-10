Desde hoy la mayor fiesta de la literatura en Cuba

Unas mil 300 novedades editoriales y dos millones de títulos se pondrán en circulación desde hoy en la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que dedicará sus jornadas al centenario del nacimiento de Fidel Castro (1926-2016).

Aplazada en febrero último por la tensa situación electroenergética que comenzaba a vivir la nación, también trasladó su sede del majestuoso Parque Morro-Cabaña, allende la bahía habanera, para acercar al público a la Estación Cultural de Línea y 18 en la céntrica barriada del Vedado, y a otras instituciones aledañas.

Delegaciones provenientes de China, México, Argentina, Venezuela, Brasil, España estarán presentes en la cita, que tendrá como país invitado de honor a Rusia, nación que desplegará un abanico cultural con una delegación de artistas y escritores que mostrarán sus propuestas a seguidores de todos los tiempos y las acercarán a las nuevas generaciones de cubanos, ávidos por conocer su literatura, música tradicional y el cine.

El programa, dedicado al líder de la Revolución cubana incluye las presentaciones de títulos como Fidel, siempre abogado, de Ediciones de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; así como Fidel Castro ¿Qué se encontró al Triunfo de la Revolución?, de la editorial Capitán San Luis y las Obras escogidas de Raúl Castro.

Como es habitual en la feria literaria, además de las presentaciones de libros y sus ventas, el público accederá a un abarcador programa académico que incluye la entrega de los Premios Nacionales de Literatura, Ciencias Sociales y Edición.

A estos se suma el Nicolás Guillén de poesía, Alejo Carpentier de ensayo, cuento y novela, los Premios Calendario y de la Asociación Hermanos Saíz, que agrupa a los más jóvenes creadores.

Luego de su presencia habanera hasta el día 16, la feria recorrerá la isla hasta culminar en la oriental provincia de Santiago de Cuba el 6 de septiembre.

Organizada por el Instituto Cubano del Libro, la Cámara del Libro y el Ministerio de Cultura, la embajada de Rusia en Cuba, entre otras instituciones, la feria dedicará espacio para homenajear a la periodista y escritora Marilyn Bobes y al investigador José Bell Lara.