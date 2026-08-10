Tifón Dolphin trae lluvias torrenciales y riesgo de desastre en China

China mantiene hoy alertas meteorológicas por el tifón Dolphin, lluvias torrenciales, tormentas y riesgo de deslizamientos, con mayor incidencia en Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Hubei, Henan y otras zonas del centro y este del país.

El Centro Meteorológico Nacional informó que Dolphin, decimotercer tifón de la temporada y con categoría de tormenta tropical, se encontraba a las 09:00 hora local dentro de Longquan, en la ciudad de Lishui, provincia de Zhejiang.

El organismo precisó que el sistema se ubicaba en los 27,9 grados de latitud norte y 119,1 grados de longitud este, con vientos máximos equivalentes a 23 metros por segundo, y una presión mínima de 988 hectopascales.

Según el pronóstico, Dolphin se desplazará hacia el noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora y perderá fuerza de forma gradual.

Entre las 14:00 de hoy y las 14:00 del martes se esperan vientos de fuerza seis a ocho, con ráfagas de nueve a 10, en amplias zonas del mar Amarillo meridional, el mar de China Oriental, las inmediaciones de las islas Diaoyu, las aguas al este de Taiwán, el estrecho de Bashi y el estrecho de Taiwán.

El pronóstico también incluye fuertes vientos en la desembocadura del río Yangtze, la bahía de Hangzhou y las costas de Jiangsu, Shanghai, Zhejiang y el noreste de Fujian, mientras en la zona de la desembocadura del Yangtze podrían alcanzar fuerza nueve, con ráfagas de 10 a 11.

El Centro Meteorológico Nacional prevé además lluvias de fuertes a torrenciales en Zhejiang central y septentrional, Shanghai, Jiangsu, Anhui, Hubei, Henan, Shandong, Hunan, Jiangxi, Fujian y Taiwán, entre otras áreas.

En algunas zonas de Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Henan y Hubei se pronostican precipitaciones torrenciales, mientras en áreas del norte de Hubei los acumulados podrían alcanzar entre 250 y 270 milímetros.

El organismo mantuvo asimismo la alerta azul por tiempo convectivo severo, con posibilidad de tormentas acompañadas de vientos de fuerza ocho o superior y granizo en partes de Mongolia Interior, el noreste, el noroeste, las regiones de Huanghuai, Jianghuai, Jianghan y el norte de Jiangnan.

El Ministerio de Recursos Naturales y la Administración Meteorológica de China emitieron por otra parte una alerta naranja conjunta por riesgo meteorológico de desastres geológicos para Zhejiang, Anhui y Yunnan.

La advertencia establece un riesgo elevado de desastres geológicos y recomendaron a la población mantenerse atenta a las alertas y evitar permanecer en valles, laderas, acantilados y otras zonas de riesgo, mientras las personas ubicadas en áreas bajo alerta naranja deben evacuar hacia lugares seguros cuando así lo indiquen los organismos de prevención.