En San Luis, jornadas de trabajo por el cumpleaños de Fidel (+Fotos)

Este 13 de agosto, celebramos el cumpleaños 100 del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

En San Luis la fecha es motivación para impulsar jornadas de trabajo desde diferentes sectores.

En la Agricultura, obreros y campesinos no descansan. Desde fincas y polos productivos, preparan tierras, a pesar de las escasas lluvias, siembran y cultivan viandas, fundamentalmente para contribuir a la alimentación de los pobladores cada fin de semana en ferias agropecuarias.

En este municipio también se impulsa la terminación de viviendas que serán entregadas el 13 de agosto.

Desde instituciones de salud, se priorizan acciones de limpieza e higienización y al centro de extracción de sangre acuden donantes de forma voluntaria a extender su brazo para salvar vidas.

Todo un movimiento participativo tomando como referente los cien años del Comandante en Jefe.