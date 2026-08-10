lunes 10 agosto 2026
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En San Luis, jornadas de trabajo por el cumpleaños de Fidel (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Este 13 de agosto, celebramos el cumpleaños 100 del  líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

En San Luis la fecha  es motivación para impulsar jornadas de trabajo desde diferentes sectores.

En la Agricultura, obreros y campesinos no descansan. Desde fincas y polos productivos,  preparan tierras, a pesar de las escasas lluvias, siembran y cultivan viandas, fundamentalmente para contribuir a la alimentación de los pobladores cada fin de semana en ferias agropecuarias.

En este municipio también se impulsa la terminación de viviendas que serán entregadas el 13 de agosto.

Desde instituciones  de salud, se priorizan acciones de limpieza e higienización y al centro de extracción de sangre acuden donantes de forma voluntaria a extender su brazo para salvar vidas.

Todo un movimiento participativo tomando como referente los cien años del Comandante en Jefe.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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