Cuando ser madre se multiplica por doscientos

Aunque Marlenis Reyes Aldana tiene una hija y dos preciosos nietos, también asume la «maternidad» de los asociados de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Sabino Pupo, ubicada en tierras del municipio de San Luis, cuyos resultados son reconocidos en el país, «somos Vanguardia Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) desde hace muchos años y rentables desde nuestra fundación, en el 1982», dijo a Sierra Maestra esta campesina «hija de campesinos y que morirá con los pies y las manos en la tierra».

Para ella, su abuela Juana y su tía Cruz, ambas fallecidas, constituyen «el mayor ejemplo de entrega y amor hacia los hijos, así como los sacrificios y renuncias a cuestiones muy personales en bien de nosotros; me criaron con disciplina y a eso debo lo que soy, lo aplico en mi trabajo como presidenta de esta CPA de 206 asociados, a los que tengo que tratar, de algunas manera, como la madre que corrige, intercede y también dialoga para llegar al consenso».

Marlenis fue madre a la edad de 23 años, «y tengo casi 40 años de trabajo; además el padre de mi niña murió cuando ella tenía solo cinco años, por lo que tuve que hacer un esfuerzo extraordinario para criarla, hacerla una mujer de bien y ayudarla con sus dos hijos, principalmente con mi nieta Amanda, que está conmigo desde que nació.

Tengo la dicha de que mi madre, Milagros, esté viva y pueda ver la mamá, abuela y dirigente en la que me he convertido».

Reyes Aldana se graduó como técnico medio en Transporte Automotor «y me incorporé a trabajar en una empresa pecuaria, luego en una unidad básica de producción cooperativa y desde hace 12 años laboro en la Sabino Pupo, donde fui elegida como Presidenta hace cinco.

Mi vida transcurre principalmente en los cañaverales, en las áreas sembradas con cultivos varios y en el módulo pecuario que tiene 143 cabezas de ganado, con varias búfalas que dan una exquisita leche que estamos entregando a personas vulnerables».

Especial relación tiene con Yamilka y otros 12 jóvenes campesinos «a los que quiero mucho y cuya colaboración fue fundamental para asumir las tareas inherentes a mí responsabilidad como miembro del Comité Nacional de la ANAP y poder ser delegada a su más reciente congreso».

Igualmente, «admiro a la Heroína del Trabajo de la República de Cuba Bárbara Durades Miclín, una macheteta de más de 20 zafras; ejemplo de mujer, madre y trabajadora. Uno de los puntales de esta CPA que tiene en su fundador, Rogelio Batista García, a otro Héroe».

La Sabino Pupo tiene un polo productivo sumamente eficiente, con vinculados que ganan hasta medio millón de pesos al mes, «lo logramos con mucho esfuerzo, dada la carencia de combustible y otros insumos; tenemos siempre presente la idea martiana de que si el hombre sirve, la tierra sirve».

Asimismo funciona un pintoresco Guateque Campesino en la localidad de Dos Caminos, «con servicios todos los días y venta de productos agropecuarios».

Las jornadas de Marlenis transcurren con «mucho ajetreo, despierta desde temprano, garantizando las cosas de la casa, chequeando el trabajo, organizado el enfrentamiento al robo del que son víctima no pocos campesinos, gestionando los recursos y, en unidad, quitarle pedazos a los problemas para serle útiles al país; esa actitud ante la vida me la reforzó la maternidad, que me hace pensar en qué más puedo hacer por el bien de mis hijos los cooperativistas».