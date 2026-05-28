Cita con Trump: ¿estrategia bolsonarista contra el desgaste político?

Aunque el senador Flávio Bolsonaro negó haberse reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, para desviar la atención de recientes escándalos, medios brasileños interpretan hoy esa cita como un intento de contener el desgaste de su precandidatura.

brasileñas como terroristas permitiría ampliar mecanismos de intervención internacional.El Palacio del Planalto ya había expresado preocupación sobre el tema tras la reciente visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington, dijo Folha, pues el Ejecutivo considera que una medida de ese tipo daría margen a interferencias estadounidenses en territorio nacional.

Flávio Bolsonaro rechazó las críticas y aseguró que “no existe absolutamente ninguna amenaza contra Brasil”, al tiempo que defendió una futura alianza hemisférica con gobiernos de derecha de América Latina y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, en evidente alineación con el nuevo impulso estadounidense a la Doctrina Monroe.

El senador también buscó diferenciarse de Lula en política exterior. De acuerdo con Brasil 247, prometió a Trump que, si vence las elecciones de 2026, Brasil tendrá “un presidente aliado” de Washington y una relación distante de lo que calificó como alineamientos ideológicos con China y otros gobiernos.

Analistas citados por Brasil de Fato consideraron que el principal efecto inmediato del encuentro fue revitalizar la base bolsonarista y ofrecer una imagen de fuerza política tras semanas dominadas por las denuncias relacionadas con Vorcaro y el Banco Master.

Por otra parte, la reunión generó comparaciones con el encuentro sostenido el 7 de mayo último entre Trump y Lula.Mientras la prensa brasileña reflejó ese momento como una cita institucional centrada en cooperación económica, seguridad y relaciones bilaterales, el diálogo de Flávio Bolsonaro con el mandatario estadounidense apareció más asociado a un ejercicio de marketing político.

Además, la conversación con Lula fue oficialmente confirmada por la Casa Blanca y descrita como una visita de trabajo entre jefes de Estado, en tanto la del senador estuvo rodeada de discreción e incertidumbre.

Junto con el simbolismo de la fotografía en la Oficina Oval, el encuentro dejó expuesta la estrategia de Flávio Bolsonaro para intentar reposicionarse en medio de la crisis: reforzar su vínculo con el trumpismo y convertir la política exterior en un eje central de su discurso electoral.

Sin embargo, mientras el legislador busca proyectar imagen de liderazgo internacional desde Washington, en Brasil continúan creciendo las repercusiones políticas del caso Vorcaro y no se han detenido las dudas sobre la viabilidad de su candidatura.