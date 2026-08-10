Cuba conquista 70 plazas para Panamericanos Lima 2027

Cuba cerró el capítulo centrocaribeño de Santo Domingo en la tercera posición del medallero general y celebró la conquista de 70 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En la cita del Centenario, la delegación nacional logró clasificación hacia la justa continental del próximo año en cinco deportes de los 19 que disputaron boletos, balonmano, hockey sobre césped, atletismo, tiro con arco y gimnasia rítmica.

Al hacer un balance del desempeño en Santo Domingo 2026, la comitiva cubana indicó que la lid recién concluida ratificó el alza del nivel competitivo imperante en la región y la consolidación de México y Colombia como sus potencias vanguardistas.

También, reconoció la progresión de Venezuela y República Dominicana, y la impronta de los entrenadores cubanos (106 que tributaron a la obtención de 52 cetros dorados, 58 medallas de plata y 83 de bronce con 19 países).

Sobre el accionar cubano en la fiesta multideportiva, detalló que la conquista de los 51 títulos que encabezan el medallero, completado con 48 preseas de plata y 56 de bronce, quedó por debajo de los 62 planteadas a partir de los análisis realizados con los colectivos técnicos tras los últimos ajustes del programa de competencia.

Al mismo tiempo, subrayó que 34 de los premios dorados fueron aportados por atletas y equipos a los que les estaban pronosticados, y 23 de los 28 restantes accedieron al podio.

Un total de 15 deportes sumaron títulos con dominio cubano en lucha (10), judo (seis), hockey sobre césped (dos), balonmano (dos) y voleibol de playa (oro masculino y plata femenino).

En la nota divulgada, la delegación cubana enfatizó que con independencia del número de medallas, récords y otras hazañas, y de la inconformidad asociada a objetivos no conseguidos, «merece destaque el tercer lugar por países, dando cumplimiento a lo vaticinado, aunque ello no implique desconocer la necesidad de replantearnos qué pudimos y podemos hacer mejor, incluso en las condiciones actuales».

A su vez, sostuvo que el colectivo mayoritariamente representado por jóvenes, que entrenaron entre apagones y escasez por el peso del bloqueo de Estados Unidos, afrontó el reto con alegría y determinación.

Sobrepuesta a desventajas que van desde la tecnología hasta el roce competitivo, y a injusticias arbitrales que limitaron su rendimiento, mantuvo en alto los valores de un deporte humanista, con respeto al juego limpio y a los contrarios, consciente de que sus seguidores aplauden la hidalguía, la dignidad y el decoro, incluso cuando no siempre conduzcan al podio, señaló.

En el mensaje, la delegación cubana significó que más allá de las alegrías e insatisfacciones generadas por sus resultados, atletas y entrenadores se entregaron a fondo como homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 60 de la epopeya del Cerro Pelado.