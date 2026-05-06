Foro de São Paulo fustiga nuevas medidas de EEUU contra Cuba

El Foro de São Paulo manifestó hoy su firme rechazo a la intensificación de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba y alertó sobre la situación en América Latina ante agresiones militares.

La entidad expresó en una declaración su desacuerdo con la profundización de la persecución contra el gobierno y el pueblo de Cuba, en referencia a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el último 1 de mayo.

Denunció que esa acción (después de la iniciativa similar del 29 de enero) se sustenta en el argumento de que la isla caribeña representa una amenaza “inusual y extraordinaria”, lo cual califica de acusaciones sin pruebas para justificar medidas ilegales ante el derecho internacional.

Expuso que las nuevas disposiciones amplían el alcance de las sanciones al afectar a instituciones cubanas y actores extranjeros vinculados al país caribeño, mediante el congelamiento de bienes y la restricción de actividades económicas clave.

Por otra parte, el pronunciamiento advirtió sobre el incremento de la retórica agresiva de Washington y se refirió a las declaraciones de Trump de agredir a Cuba después de terminar en Irán.A juicio del Foro de São Paulo, la actual coyuntura representa un momento crucial para los pueblos de América latina y el Caribe, y recordó los ataques bélicos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

Tal agresión, ordenada por Trump, causó la muerte de más de 100 personas, de ellas 32 cubanos, y llevó al secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa y diputada, Cilia Flores, presos desde entonces en Nueva York.

Además, la declaración criticó el “silencio cómplice” de parte de la comunidad internacional ante estas acciones y llamó a organismos multilaterales a pronunciarse frente a lo que considera una escalada de ataques.