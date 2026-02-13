China recupera por primera vez en el mar segmento de cohete portador

China recuperó hoy con éxito en alta mar la primera etapa de un cohete portador Long March 10 tras una prueba de vuelo realizada en la provincia de Hainan.

La operación fue ejecutada por un equipo especializado de búsqueda y rescate marítimo.

El lanzamiento experimental tuvo lugar el 11 de febrero, ocasión en la que se validó el vuelo a baja altitud y el sistema de escape de emergencia de la nave tripulada Mengzhou.

La primera etapa del lanzador amerizó de forma controlada en el mar tras cumplir su misión y la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China confirmó la recuperación íntegra del segmento propulsor.

El Long March 10 está diseñado principalmente para misiones de exploración lunar tripulada, pero también apoyará las operaciones de la estación espacial china en órbita terrestre baja.

Su variante Larga Marcha 10A incorpora tecnología para la reutilización de su primera etapa, lo que busca reducir costos operativos y aumentar la frecuencia de lanzamientos.

La recuperación marítima representa un avance técnico en el desarrollo de cohetes reutilizables.China se suma así a los pocos países que han logrado recuperar etapas de cohetes en el mar.

El programa lunar chino prevé enviar astronautas a la superficie lunar antes de 2030, en el marco de una estrategia espacial que incluye la construcción de una estación de investigación internacional en el polo sur del satélite.