viernes 13 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

China recupera por primera vez en el mar segmento de cohete portador

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

China recuperó hoy con éxito en alta mar la primera etapa de un cohete portador Long March 10 tras una prueba de vuelo realizada en la provincia de Hainan.

La operación fue ejecutada por un equipo especializado de búsqueda y rescate marítimo.

El lanzamiento experimental tuvo lugar el 11 de febrero, ocasión en la que se validó el vuelo a baja altitud y el sistema de escape de emergencia de la nave tripulada Mengzhou.

La primera etapa del lanzador amerizó de forma controlada en el mar tras cumplir su misión y la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China confirmó la recuperación íntegra del segmento propulsor.

El Long March 10 está diseñado principalmente para misiones de exploración lunar tripulada, pero también apoyará las operaciones de la estación espacial china en órbita terrestre baja.

Su variante Larga Marcha 10A incorpora tecnología para la reutilización de su primera etapa, lo que busca reducir costos operativos y aumentar la frecuencia de lanzamientos.

La recuperación marítima representa un avance técnico en el desarrollo de cohetes reutilizables.China se suma así a los pocos países que han logrado recuperar etapas de cohetes en el mar.

El programa lunar chino prevé enviar astronautas a la superficie lunar antes de 2030, en el marco de una estrategia espacial que incluye la construcción de una estación de investigación internacional en el polo sur del satélite.

Destacadas
China recupera por primera vez en el mar segmento de cohete portador
Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis
Arriba a Santiago de Cuba donativo del Minfar
Impulsan recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios