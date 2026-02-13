viernes 13 febrero 2026
Chequean organización y funcionamiento de los Grupos de Trabajo del Consejo de Defensa Provincial.

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

La Presidenta del Consejo de Defensa Provincial Beatriz Johnson Urrutia, junto al Vicepresidente Manuel Falcón Hernández chequearon el funcionamiento y misiones del Grupo, así como subgrupos de las Infocomunicaciones en aras de perfeccionar los procesos de seguridad, así como cobertura tecnológica en las diferentes etapas.

Se conoció que el Grupo Jurídico promueve la actualización y cohesión de sus estructuras a los diferentes niveles como garantía ante el establecimiento en tiempos de guerra de la Jurisdicción militar única con la legislación establecida.

Elevar la percepción ciudadana sobre los peligros que enfrenta el país es prioridad en los momentos actuales y de eso depende el trabajo de las estructuras de la Defensa en pos de fortalecer el principio de Guerra de Todo el Pueblo.

Chequean organización y funcionamiento de los Grupos de Trabajo del Consejo de Defensa Provincial.
Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis
Arriba a Santiago de Cuba donativo del Minfar
Impulsan recuperación en Santiago de Cuba
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
