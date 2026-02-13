Chequean organización y funcionamiento de los Grupos de Trabajo del Consejo de Defensa Provincial.

La Presidenta del Consejo de Defensa Provincial Beatriz Johnson Urrutia, junto al Vicepresidente Manuel Falcón Hernández chequearon el funcionamiento y misiones del Grupo, así como subgrupos de las Infocomunicaciones en aras de perfeccionar los procesos de seguridad, así como cobertura tecnológica en las diferentes etapas.

Se conoció que el Grupo Jurídico promueve la actualización y cohesión de sus estructuras a los diferentes niveles como garantía ante el establecimiento en tiempos de guerra de la Jurisdicción militar única con la legislación establecida.

Elevar la percepción ciudadana sobre los peligros que enfrenta el país es prioridad en los momentos actuales y de eso depende el trabajo de las estructuras de la Defensa en pos de fortalecer el principio de Guerra de Todo el Pueblo.