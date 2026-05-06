Promueve Sociedad Cultural José Martí espacio de pensamiento

La Sociedad Cultural José Martí invitó al público en general a su espacio de pensamiento y discusión Cultura y nación: el misterio de Cuba, que fomenta desde su creación hace 10 años sobre asuntos de trascendencia nacional y universal.

Un lugar muy apropiado por su propio nombre, la Casa de la Amistad, será el escenario mañana de la conferencia denominada Plan contra plan. Lecciones de Martí y Fidel para el antimperialismo del siglo XXI, anunció la institución a la Agencia Cubana de Noticias.

Añadió que la exposición estará a cargo este jueves de Ana Marlene Vázquez Pérez, Doctora en Ciencias Literarias, Máster en Filología Española, Investigadora y profesora titular, y directora del Centro de Estudios Martianos.

Vázquez Pérez es autora de una amplia bibliografía sobre la vida y la obra del más universal de los cubanos y otros temas de literatura y cultura hispanoamericana, y su disertación será a las 2pm en la Casa de la Amistad, sita en Avenida Paseo, entre 17 y 19, El Vedado, municipio capitalino de Plaza de la Revolución.

Sobre Cultura y nación: el misterio de Cuba, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, felicitó en su momento a la Sociedad Cultural José Martí por inaugurar un nuevo espacio de pensamiento y discusión.

Hizo hincapié en que sería esencial que lograran organizarlo de modo sistemático y que pudieran atraer a muchos jóvenes y a todos los sectores de la población cubana que ha encontrado en la Sociedad fundada por el intelectual cubano Armando Hart Dávalos (1930-2017) un camino para canalizar su vocación de entrega y sus inquietudes en el campo de las ideas.

“Si hay un momento en que estamos obligados a promover el intercambio en torno a la guerra cultural y simbólica, el análisis colectivo, el diálogo, es este.”

“El tipo de desafío que tenemos por delante, no admite respuestas simplificadas ni puramente emocionales. “El peor error de un revolucionario”, decía Fidel, “es no pensar”.