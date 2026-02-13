viernes 13 febrero 2026
Un abrazo de palabras: del 13 al 22 de febrero, Cuba celebra la literatura como puente de paz

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la Asociación Hermanos Saíz de Santiago de Cuba.

Hay fechas que merecen ser habitadas de una manera especial.

Desde hoy y hasta el 22 de febrero, las letras toman protagonismo para recordarnos que leer es un acto de encuentro: con nosotros mismos, con los otros y con el mundo.Imaginemos estos días como una gran jornada en la que la literatura desborda los estantes y sale a la calle.

Una invitación abierta a escritores, editores, artistas, promotores culturales y, por supuesto, a quienes encuentran en los libros un refugio o una ventana.

La propuesta es tan sencilla como poderosa: compartir poemas, relatos, fragmentos, reseñas. Difundir en redes sociales esos libros y autores que llevamos dentro.

Y también —por qué no— regalar lecturas.Regalar un poema a un familiar, leerle un cuento a un amigo, sorprender a un vecino con un párrafo subrayado. Incluso desafiar la rutina: regalarle palabras a un desconocido en un parque, en una esquina, en cualquier rincón donde la prisa suele ganar.

Esta es una convocatoria que cruza fronteras. Invitamos a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, dentro y fuera de Cuba, a sumarse a este abrazo literario.

Porque creemos en un mundo con más libros y menos violencia. Porque apostamos por la literatura como símbolo de sensibilidad, humanismo, conocimiento y creación.

Que sean días para tender puentes, descubrir nuevas voces y celebrar la diversidad cultural. Al fin y al cabo, se trata de eso: libros y no bombas. Palabras que unen.

