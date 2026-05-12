Experto haitiano niega posibilidades de elecciones este año

Las probabilidades de que Haití celebre elecciones generales este año están hoy por debajo del uno por ciento, aseguró el experto y defensor de los derechos humanos Pierre Espérance, según el diario Le Nouvelliste.

El regreso de un presidente elegido de forma constitucional y democrática a la jefatura del país permanece distante, después de los últimos comicios en 2015, añadió el especialista y director ejecutivo de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (NDDH).

La nación –subrayó- sigue sumida diez años después en una profunda crisis política y de seguridad, marcada por la creciente influencia de las bandas armadas que alimentan la violencia en varias regiones.

Según Espérance, “esta situación continúa debilitando las instituciones estatales y complica aún más la organización de elecciones creíbles e inclusivas”.Sin embargo -consideró- “si existe una voluntad real, podrían celebrarse en 2027; pero, antes de que el Consejo Electoral Provisional (CEC) organice la primera vuelta, la población debe poder desplazarse libremente por todo el país”.

Ello implica condiciones como la reapertura de las carreteras nacionales, el control de los barrios marginales por las fuerzas del orden, la eliminación de los peajes y el cese de los ataques de las bandas contra los ciudadanos, apuntó el líder de la NDDH.

“Solo entonces –subrayó- podremos empezar a contar ocho meses para organizar las elecciones”.Por su parte, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, declaró que aspira a celebrar esa consulta antes de fines de año, para traspasar a los ganadores el poder en febrero de 2027, agregó Le Nouvelliste.

La autoridad gubernamental asumió esa posición ante la imposibilidad de efectuar los comicios en la fecha del 30 agosto, propuesta antes por el CEC, y rechazada por el ejecutivo por distintas razones, entre ellas las presupuestarias, añadió el periódico.

“Me gustaría –expresó Fils-Aimé- que los comicios generales comenzaran a finales de este año y concluyeran a principios del próximo, para que podamos tener un presidente electo el 7 de febrero de 2027”.