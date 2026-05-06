miércoles 06 mayo 2026
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Reafirmó presidente de región italiana del Lacio apoyo a Cuba

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El presidente de la región italiana del Lacio, Francesco Rocca, reafirmó al embajador de Cuba en este país, Jorge Luis Cepero, el respaldo a la isla ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, señala hoy un comunicado.

Una nota publicada en el sitio oficial de la Presidencia de esa central región, cuya capital es Roma, destaca que durante el encuentro, efectuado la víspera en la sede gubernamental local, Rocca enfatizó el compromiso de fortalecer los vínculos con esa nación, basados en “la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación”.

En ese diálogo, marcado por el entendimiento mutuo, se abordó la difícil situación que atraviesa Cuba, como consecuencia principalmente del incremento de las presiones económicas y las amenazas de agresión por parte Estados Unidos, con medidas restrictivas violatorias de los derechos humanos, en medio de un complejo contexto mundial.

Rocca destacó el interés de su región, con un marcado peso político y económico en Italia, en fortalecer las relaciones con Cuba, “convencido de que la cooperación institucional y el diálogo entre regiones pueden ser herramientas concretas para construir oportunidades en todos los ámbitos”, incluidas la salud, la educación y la cultura.

Un fortalecimiento del tradicional apoyo a Cuba en Italia se evidencia en el Lacio, y en particular en la ciudad de Roma, capital de esa región y del país, con diferentes eventos, incluida la gigantesca manifestación del pasado 11 de abril, en la que decenas de miles de personas expresaron su solidaridad.

El 2 de abril el Ayuntamiento de Roma aprobó una resolución donde se señala que “las medidas coercitivas unilaterales, que afectan el acceso a bienes esenciales, comprometen de manera desproporcionada los derechos fundamentales de la población civil” en Cuba, y se expresa la importancia de desarrollar acciones contra el bloqueo estadounidense.

En tal sentido, en su reciente encuentro con Cepero, el presidente del Lacio “reiteró la necesidad de mantener un alto nivel de atención a las condiciones de vida del pueblo cubano, expresando su esperanza en cualquier iniciativa que pueda aliviar el sufrimiento de los ciudadanos y fomentar perspectivas de desarrollo”, agrega la fuente.

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