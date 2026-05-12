martes 12 mayo 2026
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Un legado de ternura y rebeldía: la mujer y la familia toman la palabra en la Universidad de Oriente

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la UO.

En Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente vuelve a vestirse de compromiso. Porque hay tradiciones que no se heredan, se defienden.

Y una de ellas es el Taller regional «Mujer, género y familias 2026», que sesionará mañana miércoles 13 y jueves 14 en los anfiteatros de la Sede Mella, ese símbolo de #NuestraCasaUO.

No es un evento más. Es un espacio donde la sensibilidad se vuelve argumento, y la familia —en toda su diversidad— encuentra eco.

Allí se honra a la mujer no como figura decorativa, sino como pilar, lucha y memoria viva.La cita es breve en el calendario, profunda en el alma.

Dos días para pensar, compartir y construir. Porque hablar de género no es moda: es justicia.

Síganos. Lo que allí suceda merece ser mirado con los ojos abiertos.

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Comentarios
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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