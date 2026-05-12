Siria dice que negociaciones con Israel no arrojaron resultados

El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani, afirmó hoy que las negociaciones indirectas con Israel, mediadas por Estados Unidos, aún no produjeron resultados tangibles.

Según difundió la prensa siria, el canciller realizó esas declaraciones durante una rueda de prensa en Bruselas junto a la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Al-Shaibani expresó la aspiración de Damasco de alcanzar una relación estable y pacífica con Israel, y reiteró el compromiso pleno de Siria con el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y con la activación de la Fuerza de Observación de las Naciones Unidas para la Separación (UNDOF).

Las negociaciones entre Siria e Israel, auspiciadas por Washington, se desarrollaron en varias rondas durante el pasado año y los primeros meses de 2026, sin avances concretos hasta el momento.

Fuentes sirias indicaron anteriormente que los contactos se concentran en reactivar el Acuerdo de Separación y garantizar la retirada de las fuerzas israelíes a las posiciones que ocupaban antes del 8 de diciembre de 2024, dentro de un marco de seguridad que preserve la soberanía siria y evite cualquier injerencia externa.

Israel ocupa desde 1967 la mayor parte de las alturas del Golán sirio y, tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad a finales de 2024, declaró inválido el acuerdo de separación y avanzó sobre la zona de amortiguación supervisada por la ONU.

En el plano interno, Al-Shaibani señaló que las prioridades del gobierno sirio son la reconstrucción del país, el fortalecimiento de la estabilidad y la creación de condiciones adecuadas para el retorno de los desplazados y refugiados.

El jefe de la diplomacia siria defendió además la unidad social del país y afirmó que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos bajo la protección del Estado, sin distinciones entre mayorías y minorías.

Respecto a la política exterior, expresó el agradecimiento a los países de la Unión Europea por acoger durante años a millones de refugiados sirios y consideró a ese bloque, Estados Unidos y las naciones del Golfo como socios estratégicos en el proceso de recuperación nacional.

Añadió que la relación con Europa debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria.