China sin muchas expectativas con visita de Trump, afirma experto

El investigador del Instituto de China de la Universidad de Fudan, Li Bo, consideró hoy que la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Beijing tiene un carácter “cosmético” y servirá principalmente para mantener el diálogo bilateral.

Por Isaura Diez

Corresponsal de Prensa Latina en China

En entrevista con Prensa Latina, el experto señaló que en China existen pocas expectativas sobre resultados concretos del encuentro debido a la “débil posición” política de Trump y a la inestabilidad de los compromisos asumidos por Washington.

Li consideró que, pese a las diferencias entre ambas partes, las reuniones regulares entre los líderes constituyen “una responsabilidad” para evitar confrontaciones militares y preservar la comunicación bilateral.

El investigador apuntó que el eventual acercamiento podría enviar señales positivas para los esfuerzos de paz en Medio Oriente y Ucrania.

Indicó que China mantiene interés en la estabilidad regional debido a sus vínculos energéticos con Irán y a la importancia estratégica de las rutas de suministro de petróleo y gas hacia Asia.

Subrayó además que Beijing defiende una paz duradera que respete “la dignidad y la independencia” del pueblo iraní y el uso pacífico de la energía nuclear.

El académico recordó que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán visitó recientemente China y sostuvo conversaciones con el canciller Wang Yi sobre la situación regional.

Añadió que Beijing mantiene buenas relaciones con países del Golfo y con Pakistán, actores que podrían contribuir a facilitar contactos entre Washington y Teherán.

Según Li, uno de los temas centrales para China será reiterar que Taiwán constituye un “interés fundamental” y exigir a Estados Unidos una reducción en el suministro de armas a la isla.

Explicó que Washington buscará garantizar el acceso a minerales de tierras raras necesarios para su industria militar y de semiconductores, asunto que Beijing podría utilizar como elemento de negociación en torno a Taiwán.

El investigador señaló además que Estados Unidos intentará impulsar nuevas compras chinas de aviones Boeing y de soya para fortalecer el respaldo político interno de Trump de cara a las elecciones de medio término.

Li afirmó que la visita no resolvería las tensiones estructurales entre ambos países, especialmente tras las recientes sanciones estadounidenses y las contramedidas adoptadas por Beijing.

También indicó que sectores políticos en Washington promueven una mayor confrontación en torno a Taiwán y el Mar Meridional de China, con el objetivo de incrementar la presión estratégica sobre Beijing.

La Cancillería china confirmó la visita presidencial del 13 al 15 de mayo, una agenda enfocada en estabilizar nexos como parte de lo que Beijing denomina como la diplomacia del Jefe de Estado.