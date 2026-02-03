martes 03 febrero 2026
Cuba anuncia equipo para la Serie de las Américas de Beisbol

Integrado por dos receptores, siete jugadores de cuadro, seis jardineros y 13 lanzadores

La Habana.— Cuba anunció que enfrentará la II Serie de las Américas de Béisbol con un equipo integrado por dos receptores, siete jugadores de cuadro, seis jardineros y 13 lanzadores.

El evento está pactado del 5 al 13 próximos en Caracas, capital de Venezuela, y reunirá igualmente a selecciones de Nicaragua, Argentina, Curazao, Panamá, Colombia y el país anfitrión.

Cuba asumirá el certamen como parte de la ruta establecida hacia el VI Clásico Mundial de Béisbol y debutará el día 6 como oponente de Leones de León, de Nicaragua.

EQUIPO CUBA A LA II SERIE DE LAS AMÉRICAS

Receptores (2): Harold Vázquez Rizo (SCU) y Nelson Miguel Batista Cortina (HOL).

Jugadores de cuadro (7): Yoel Yanqui Vera (SCU), Yulieski Miguel Remón Tejada (GRA), Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalona (CFG), Cristian Leandro Rodríguez García (VCL), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI) y Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU).

Jardineros (6): Yoelquis Gibert Steven (SCU), Roel Santos Martínez (GRA), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG), Yasiel Andy González García (HOL) y Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores (13): Randy Román Martínez Pacheco (PRI), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), José Miguel Rodríguez Hernández (HOL), Darío Sarduy Medina (VCL), Luis Miguel Vázquez Sánchez (MAY), Yunier Batista Ramírez (CAV), Yankiel Mauris Gutiérrez (SSP), Randy Cueto Pérez (VCL), Yadián Martínez Pérez (MAY), Yusniel Padrón Artiles (HAB), Osdani Rodríguez Obregón (VCL), Michel Cabrera Rodríguez (HOL), y José Ignacio Bermúdez García (MAY).

Colectivo técnico: Germán Mesa Fresneda (Director), Noelvis González Matos (Coach de banca), Pedro Luis Lazo Iglesias (Coach de pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez (Coach de pitcheo), Rafael Muñoz Medina (SSP), Cecilio Javier Dreke Carrera (Entrenador), Humberto Marcos Guevara Yervilla (Preparador físico), Francisco Montesino Flores (Médico) y Javier Pérez Peña (fisioterapeuta).

