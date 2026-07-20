Embajada de Cuba estrecha vínculos con amigos y empresarios en México

La visita de una delegación de la Embajada de Cuba al estado mexicano de Puebla acercó servicios consulares a ciudadanos de la isla residentes allí y estrechó vínculos con amigos y empresarios, divulgaron hoy fuentes diplomáticas.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la Embajada de La Habana aquí refirió la participación de la segunda jefa de Misión, embajadora Johana Tablada; la cónsul en Ciudad de México, Mabel Arteaga; la consejera de Turismo, Aleinor Zerquera, y otros funcionarios.

Como parte de la jornada, se desarrolló un Consulado Itinerante en el Instituto Salvador Allende, “con el propósito de acercar los servicios consulares a los cubanos residentes en Puebla y estados cercanos, evitando que deban trasladarse hasta la capital”.

Allí también tuvo lugar “un fraternal encuentro entre la delegación cubana y representantes de organizaciones de solidaridad, fuerzas políticas, empresarios y miembros de la comunidad cubana residente en Puebla”, agregó la sede diplomática.

La actividad fue inaugurada por el director general del Instituto Salvador Allende, Fausto Hernández.Además, contó con la participación de Carlos Hernández, secretario de Movimientos Sociales del gobernante partido Morena en la entidad; el diputado federal Clemente Castells, del Partido del Trabajo (PT), y Luis Ángel León, de la Asociación de Cubanos Residentes en Puebla.

También asistieron integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, del colectivo militante Va por Cuba, representantes de la juventud de Morena, del PT, una veintena de empresarios poblanos y amigos de la Revolución.

Durante el intercambio, Tablada ofreció una actualización sobre las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la mayor de las Antillas.

Señaló ejemplos del impacto en la población cubana del recrudecimiento de las medidas de guerra económica y cerco energético de Estados Unidos, como la afectación a la actividad productiva, los servicios públicos y la capacidad de generar ingresos y sustento.

Agradeció a México por la solidaridad sostenida hacia la nación caribeña y solicitó mantener la alerta y movilización frente a las crecientes amenazas irresponsables e injustificables de intervención militar contra Cuba que no cuentan siquiera con respaldo del pueblo estadounidense.

Según el mensaje de la Embajada, varios participantes reiteraron su solidaridad con el pueblo cubano, su apoyo a la Revolución y transmitieron mensajes de aliento y confianza en la resistencia y capacidad de salir adelante del país antillano.

Como parte del programa de trabajo, la consejera Zerquera sostuvo un encuentro con empresarios poblanos interesados en el destino turístico Cuba, en el que se intercambió sobre las potencialidades de cooperación y las oportunidades para fortalecer los vínculos económicos y turísticos.