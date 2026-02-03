En medio de esa cotidianidad se ubica la antigua Finca San Isidro actualmente el Museo Histórico El Cañón, sitio escogido por Frank País García como escondite de armas y centro de entrenamiento para los combatientes que participarían en las acciones armadas contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Ubicado a 12 kilómetros del municipio San Luis, y la carretera del Puerto de Boniato, el inmueble recibe acciones de rehabilitación acometida por la Empresa Agroindustrial del territorio, que de manera permanente es chequeada por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

Las labores de revitalacion se extienden también a la demarcación del Puerto de Boniato, como respuesta a los planteamientos de los pobladores visibles en sitios como la farmacia, la bodega y el punto de gas.

En este bregar se suma la recuperación de la infraestructura de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, centro educativo dañado por la tormenta Imelda y el huracán Melisa.

En la institución escolar fueron adaptados locales para estudiantes que cursan la secundaria básica y la casita infantil Ternura con capacidad para 11 niños de la primera etapa de vida beneficiando a las madres trabajadores del centro y de la comunidad.

En el Puerto de boniato donde se divisa las mejores vistas de la ciudad, se chequea de manera sistemática el cumplimiento de la recuperación de cubiertas de las viviendas afectadas, y los trabajos en el restaurante, con la finalidad de devolverle la estabilidad económica y cultural al poblado.

En la urbe oriental son muchas las instalaciones de impacto social que acompañan la vida de los habitantes.

El Sistema de Atención a la Familia «con pasión en el asentamiento urbano Micro 9 del distrito José Martí, responde a una actividad sensible del sector más vulnerable de la población, mientras la Casita Infantil Los Textileritos, benefician a madres trabajadoras de la industria textil y de Tabacuba, ante la creciente demanda de círculos infantiles.

La Escuela Primaria José María Heredia, fue otro de los centros rehabilitados con una inversión que asciende a 4 millones de pesos para el confort y bienestar de los educandos y maestros.

Aquí la profesionalidad del claustro, fomenta la enseñanza de valores y el sentido patrio que sustenta nuestra nación.

En respuesta al déficit habitacional en el territorio las maximas autoridades puntualizaron el montaje de 26 viviendas modulares, ubicadas en la zona de desarrollo campo de pelota, destinado a familias con viviendas de derrumbes totales por el huracán Melissa.

Otro de los indicativos en que se presta especial atención es el programa de salud pública.

La reparación capital con alrededor de casi dos años que se ejecuta en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora mejorará las condiciones asistenciales y laborales en un centro con más de 66 años de fundado.

Los avances en los trabajos realizados en el cuerpo de guardia, el servicio de terapia transfusional, anatomía patológica y las salas de ingreso de neurología y cardiologia y las obras que aún se encuentran en proceso de ejecución como la sala de medicina interna fueron chequeados como parte del recorrido por la institución.

Sin embargo la falta del cableado especial XLP para instalaciones eléctricas, qué soportan 90 grados de temperatura ambiente ha imposibilitado el trabajo de los ingenieros eléctricos en la culminación de esta inversión vital para mejorar la infraestructura de salud.

Otro de los centros de salud visitado fue el hospital Docente pediátrico sur Doctor Antonio María Béguez César en el cual fue reinaugurado el servicio de neonatología, sala que recibió acciones constructivas para la calidad de vida de los neonatos y familiares.

La ocasión fue propicia para entregar la Bandera Proeza Laboral que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la salud, a un colectivo que en circunstancias actuales fortalece la atención médica a los neonatos, prioridad para el sistema de salud cubano.

El programa materno infantil es un indicador esencial, que apuesta por la calidad de vida que niños como Cristhofer alegran el día a día a de los héroes de batas blancas.