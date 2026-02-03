martes 03 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Denuncia Comisión Parlamentaria cubana política criminal de EE.UU.

Picture of ACN
ACN

La Habana.— La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba condenó la víspera la nueva escalada del gobierno de Estados Unidos, al considerar que evidencia la naturaleza criminal de su política de guerra económica contra la Mayor de las Antillas.

   En declaración oficial, publicada en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), los parlamentarios cubanos respaldaron la posición del Gobierno Revolucionario expresada el pasado 30 de enero y rechazaron la reciente Orden Ejecutiva del presidente estadounidense, que califica a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de ese país.

   La fuente resalta que el pronunciamiento subraya que Cuba es una nación de paz, firme en su condena al terrorismo, y recuerda que durante más de seis décadas ha sido víctima de terrorismo de Estado y de un bloqueo económico cruel e injusto.

   Asimismo, en el texto se advierte que la medida arancelaria contra países que suministren petróleo a Cuba viola el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados, además de atentar contra la estabilidad regional y desconocer la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

   La Comisión reiteró la disposición de Cuba al diálogo con Estados Unidos, siempre en igualdad de condiciones y con respeto a la independencia y soberanía nacionales, al tiempo que llama a los parlamentos del mundo a denunciar la política hostil de Washington y exhortó al propio pueblo estadounidense a rechazar la injusticia, refiere la publicación.

   El texto agradece los mensajes de solidaridad recibidos desde diversos países, órganos legislativos y organizaciones políticas, que se pronuncian por el respeto a los derechos humanos y el progreso del pueblo cubano.

Destacadas
Hacer ejercicio permite que el cerebro luzca biológicamente más joven
Agradece Cuba envío de asistencia humanitaria desde Colombia
Prepararse hoy para sobrevivir mañana
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios