Felicita Morales Ojeda al Ejército Oriental en aniversario 65

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó hoy desde su perfil en Facebook al Ejército Oriental en ocasión de su aniversario 65 de fundación.

“¡65 años del Ejército Oriental: bastión de dignidad y defensa de la Patria!”, expresó en su mensaje de felicitación.

La agrupación militar nació el 21 de abril de 1961, cuando el General de Ejército Raúl Castro Ruz cumplió la orden del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien afirmó: “Si salvamos a Oriente, salvamos la Revolución”.

Morales Ojeda destacó que este mando oriental constituye un bastión de dignidad y defensa de la Patria, surgido en medio de las amenazas del imperialismo contra la soberanía de la joven Revolución Cubana.

Desde su creación, el Ejército Oriental enfrentó sacrificios y cumplió con el deber, iniciando la construcción de las filas del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acotó.

Con el tiempo, se convirtió en lo que su fundador denominó “Señor Ejército”, encargado de garantizar en tiempos de paz la preparación para la defensa del territorio nacional.

Su historia recoge enfrentamientos a agresiones enemigas, misiones internacionalistas y apoyo a la población ante desastres naturales, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Morales Ojeda subrayó que la invulnerabilidad militar del Ejército Oriental se ha mantenido mediante el perfeccionamiento del sistema defensivo, la preparación político-ideológica y el uso eficiente de los medios de combate.

Culminó con ¡Felicidades!