Reafirman desde Galicia y otras zonas de España solidaridad con Cuba

Pobladores de la región de Galicia, en España, se sumaron a las expresiones de apoyo a Cuba con una manifestación en Santiago de Compostela, convocada por más de 30 organizaciones políticas, sindicales y sociales, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El acto coincidió con el aniversario de la victoria de Playa Girón y reunió a alrededor de tres mil 500 personas, según los organizadores, quienes destacaron el rechazo del pueblo gallego al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

La Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, con más de cuatro décadas de trabajo solidario, subrayó que desde el pasado año impulsa el envío de material sociosanitario mediante contenedores, uno de los cuales llegó a Cuba en marzo y otro se prepara para julio.

Al concluir la marcha se leyó un comunicado con las entidades participantes y el cantautor Xosé Constenla interpretó la obra “La era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez.

En Madrid centenares de personas marcharon el 19 de abril desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza de la Provincia, en respaldo a Cuba y contra el bloqueo de Washington, con consignas y carteles que reclamaron el cese de la hostilidad hacia la nación caribeña.

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) impulsó la convocatoria bajo el lema “Por el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba”.