Cachorros y Leñadores con boleto a postemporada de Liga Élite

Por: José Luis López Sado

Aunque con disímiles trámites en la jornada de hoy, Cachorros de Holguín y Leñadores de Las Tunas sacaron tickets para la fase de postemporada, en la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

El elenco nororiental derrotó 9×8 a los Leones de Industriales, de visita en el Coloso del Cerro, en tanto los tuneros cedieron 0x9 ante los Huracanes de Mayabeque, en su feudo del Estadio Julio Antonio Mella.

Nada de lo que suceda en la venidera última subserie del certamen, podrá excluirlos del festín semifinal.

Con Industriales ya también clasificado, y a falta de cuatro juegos, solo resta por conocerse al cuarto «agraciado», entre los representativos de Mayabeque, Artemisa y Matanzas.

En el Latinoamericano, los holguineros perdían 1×7 en el tercer inning, en el cual fabricaron letal racimo de siete carreras, aprovechando dos errores y seis jits, incluido el primero de los dos jonrones de Leonel Moas Jr, que empujó cuatro carreras en el duelo.

Ganó José Antonio Sánchez y Frank Navarro obtuvo su sexto salvamento. Perdió Jordan Williams, quien soportó tres carreras sucias.

En causa perdida, Jonathan Bridón pegó cuadrangular y propulsó cuatro anotaciones.

Así, Holguín le devolvió a Industriales la barrida que le había recetado en el Calixto García, en la primera vuelta de esta fase regular.

Con su lechada en el Mella, los Huracanes de Osmel Cordero se afianzaron en la cuarta plaza de la tabla de posiciones.

Al bate contra el pitcheo tunero destacó Frederich Cepeda, que remolcó dos carreras con biangular y el jonrón número 396 de su rica carrera. Además, Jeison Martínez impulsó tres con par de dobles.

Victoria de Robert Suárez, con sólida labor de 5.0 entradas en las que propinó cuatro ponches. Perdió Yosmel Garcés.

Finalmente, de visita en el Victoria de Girón, los Cazadores de Artemisa remontaron, y se impusieron 8×7 a Cocodrilos de Matanzas y los reenviaron al frío sótano del torneo, aunque aún exhiben posibilidades matemáticas de pelear por la cuarta plaza.

Los saurios marcaron sus siete carreras en los tres primeros episodios. Y los artemiseños fueron descontando: dos en el quinto, tres en el sexto y una en el séptimo, para acercarse (6×7).

La decisión llegó en el octavo con el cuadrangular de Harold Vázquez con un compañero en circulación, ante un envío del perdedor Yosney García.

Israel Sánchez lanzó 2.2 entradas sin conceder libertades y se acreditó el tercer triunfo. El experimentado José Ángel García logró el salvamento.

Tras estos resultados, lidera Industriales (21-15), seguido por Las Tunas (19-15), Holguín (20-16), Mayabeque (16-19), Artemisa (15-20) y Matanzas (14-20).