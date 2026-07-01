Convenio de colaboración favorecerá el baloncesto en Cuba

Por: Lianet Escobar Hernández

La Habana.- Tomado como un paso importante para el desarrollo del baloncesto en la Isla, se firmó un convenio de colaboración entre la Federación Cubana de Baloncesto y la Empresa de Tecnología Alemana para Centroamérica y el Caribe (TACC).

Según se destacó durante el acto protocolar, escenificado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de esta capital, el objetivo es estrechar la cooperación entre ambas entidades para continuar impulsando el deporte ráfaga en Cuba.

La entidad alemana aspira a mejorar la preparación integral de los practicantes, mediante el aporte de bienes como ropa especializada destinada a entrenamientos y competencias.

Dalia Henry, comisionada y presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, calificó el acuerdo como esencial para la institución.

«Es un contrato de suma importancia para nuestra Federación, no solo porque es la primera vez que se realiza, sino porque va a ayudar al desarrollo del baloncesto en nuestro país», declaró la directiva.

El patrocinio tendrá una duración inicial de 12 meses a partir de la firma del convenio, en lo que constituye un respaldo significativo en un contexto de limitaciones económicas.

Por su parte, Raphael Milton DeVol, director general de TACC, explicó que la empresa familiar, con más de 60 años de labor en Alemania y aproximadamente una década de trabajo en Cuba, se acercó a la Federación Cubana con la intención de colaborar con el deporte.

«Nos sentimos entusiasmados con el talento que hay en el país. Agradezco la cooperación y el intercambio que hemos mantenido hasta ahora, y esperamos que sea una colaboración que perdure por muchos años. Sabemos que la situación del país es complicada, por lo que es un honor poder ayudar, porque el baloncesto cubano merece este tipo de apoyo y patrocinio», afirmó.

La nueva alianza representa, además, un reconocimiento al talento de los jugadores cubanos y un impulso a las futuras generaciones de baloncestistas en la Isla.