Dayron Robles y Ana Fidelia se mantienen en exclusivas listas

Por Oscar Sánchez Serra

Dos sucesos estremecieron al mundo del atletismo esta semana. El primero de ellos fue un récord del orbe y el segundo fue la tercera mejor marca de la historia, y en ambos Cuba se quedó dentro del lujoso listado de los diez primeros.

El jueves 11 de junio, el estadounidense Ja’Kobe Tharp pulverizó la supremacía del planeta en los 110 metros con vallas, al detener el reloj en 12.75 segundos, 0.05 segundos menos que su compatriota Aries Merrit, quien había corrido la distancia en 2012 en 12.80, hace 14 años.

Lo hizo en preliminares del campeonato NCCA, algo así como un torneo nacional universitario, en Estados Unidos. Luego ganó en la final, con registro de 12.90.

En el tope de los diez tiempos más rápidos de esta prueba aparece el del cubano Dayron Robles, con 12.87, el cual también fue cota universal en 2008.

La hazaña de Robles, entrenado por un mago de esta especialidad, Santiago Antúnez, se hace más grande si detallamos que en la decena histórica de la vanguardia en esta prueba, él es uno de los tres que no son estadounidenses.

Más resonancia adquiere si cerramos el espectro a los cinco mejores, pues quedaría en la quinta posición, y único de ese segmento que no nació en la nación norteña.

LOS DIEZ MEJORES TIEMPOS DE LA HISTORIA EN 110 METROS CON VALLAS

1-Ja’Kobe Tharp (EE.UU)-12.75

2-Aries Merrit (EE.UU)-12.80

3-Grant Holloway (EE.UU)-12.81

4-Devon Allen (EE.UU)-12.84

5-Dayron Robles (CUB)-12.87

6-Cordell Tincho (EE.UU)-12.87

7-Xiang Liu (CHN)-12.88

8-David Oliver (EE.UU)-12.89

9-Dominique Arnold (EE.UU)-12.90

10-Omar McLeod (JAM)-12.90

Un día antes del tope del orbe de Ja’Kobe Tharp, en Oslo, en la sexta parada de la Liga de Diamante en la actual temporada, la suiza Audrey Werro corrió los 800 metros en 1:53.98 minutos.

Ella se convirtió en la tercera mujer que baja de la barrera del minuto y 54 segundos. En consecuencia, es el tercer mejor crono de la historia en las dos vueltas al óvalo.

Pero la relevancia de la proeza de Werro es que nadie hacia algo así desde 1983; es decir, hace 43 años, cuando la checoslovaca Jarmila Katrolichova impuso el todavía vigente récord del orbe, con un sideral 1:53.28. Tres años antes, Nadezha Olizarenko, de la entonces URSS, cronometró 1:53.43.

Solo siete mujeres tienen resultados por debajo de 1:54.50 minutos, y una de ellas es la cubana Ana Fidelia Quirós, quien en 1989, estampó 1:54.44, lo que la mantiene entre las diez primeras del ranking histórico de la especialidad y es una de las 12 que han logrado recorrer la distancia en menos de 1:55.00.

LOS DIEZ MEJORES TIEMPOS DE LA HISTORIA EN 800 METROS FEMENINOS

1-Jarmila Katrolichova (CHE)-1:53.28.

2-Nadezha Olizarenko (URSS)-1:53.43

3-Audrey Werro (SUI)-1:53.98

4-Pamela Jelimo (KEN)-1:54.01

5-Caster Semenya (RSA)-1:54.25

6-Keely Hoogkinson (GBR)-1:54.33

7-Ana Fidelia Quirós (CUB)-1:54.44

8-Lilian Odira (KEN)-1:54.62

9-Olga Mineyeva (URSS)-1:54.81

10-Gerogia Hunter Bell (GBR)-1:54.90

Ana Fidelia es la única del continente americano que aparece en esa galáctica relación, y también la única que ni es europea ni africana

Tanto Dayron como la conocida Tormenta del Caribe son exponentes de la fortaleza del atletismo cubano, como lo son Javier Sotomayor, actual recordista mundial de salto de altura y el único ser humano que sin ayuda de implementos ha volado sobre los ocho pies, y Alberto Juantorena, autor de un doblete inédito en la historia del atletismo, al titularse campeón olímpico en 400 y 800 metros en unos mismo Juegos Olímpicos, los de Montreal 1976.