Los Urquiola, un caso inédito en nuestro béisbol

De hacerse realidad la noticia que trascendió el pasado mes de marzo cuando se anunció que Alfonso Urquiola Crespo regresará al puesto de mando del equipo de Pinar del Río en la todavía lejana LXV Serie Nacional de Béisbol, se producirá un hecho inédito en la pelota cubana.

El mítico número 8 de las selecciones cubanas ocupará el espacio para sustituir a su hijo Alexander Urquiola Hernández y he aquí lo insólito, pues por primera ocasión en los campeonatos de casa un padre se encargará de continuar el trabajo de su vástago en esa función.

Si utilizo este el último término es porque el propio Alfonso se encargó de aclarar a la Agencia Cubana de Noticias que: «Más que un regreso se trata de un compromiso de seguir con el trabajo de mi hijo en el conjunto, que ha hecho un gran papel.

“Esta no es sustitución, un padre no sustituye a un hijo; Alexander tiene otras responsabilidades, por ejemplo, el mundial sub-15, y me siento contento con esta tarea de continuar su legado”, señaló el martes 24 de marzo en el encuentro de la Dirección Provincial de Deportes y la Comisión de Béisbol, en presencia de autoridades de su territorio, glorias deportivas e integrantes de la selección, en la cual se dio a conocer oficialmente el nombramiento.

Desde 1962, en los certámenes beisboleros cubanos desde 1962, se dieron dos casos de directores de equipos que experimentaron la alegría de ver a su retoño al frente de un elenco.

El primero, Diosdado Pantoja Pantoja, timonel de los Piratas de la Isla de la Juventud durante tres citas: 1984-1985, 1985-1986 y 1986-1987, quien, transcurridas cinco temporadas, vio a su hijo Frank Javier Pantoja del Valle dirigir a los isleños también en un trío de oportunidades: 1992-1993, 1993-1994 y 1994-1995.

Pasado un cuarto de siglo, Alfonso Urquiola, que comandó a los pinareños en la versión 59 (2019-2020) le entregó las riendas de los vueltabajeros a su descendiente Alexander en la edición 60 (2020-2021), hecho que ocurrió por primera vez en series nacionales, es decir, que un hijo sucediera a su papá en el mandato de un equipo.

Después de tener bajo su tutela a los de la más occidental de las provincias cubanas en cinco campeonatos, Alexander dará paso a su progenitor, tras ocupar con este plantel la misma plaza que su padre en aquella ocasión, el noveno lugar.

Y cuando de managers en el béisbol cubano se trata el nombre de Alfonso Urquiola está asociado a varios casos curiosos, no solo al que se va a producir.

El otrora destacado camarero se incluye en la lista de los doce directores que, sin contar al ganador de la Primera Serie, guiaron a su team a la corona en el año de su debut en esa responsabilidad, al imponerse con Pinar del Río en la justa de 1997-1998.

También Urquiola figura en la relación de los 10 hombres que disfrutaron la alegría de proclamarse campeones, primero como jugadores y después en el puesto de mando.

El Relámpago de Bahía Honda –así lo bautizó el reconocido narrador deportivo Bobby Salamanca- resultó seis veces monarca como integrante de Vegueros y como piloto llevó a los pinareños en tres ocasiones a la conquista del trono en las justas de 1997-1998, la llamada Serie de Oro en 2010-2011 y 2013-2014.

Igualmente, después del triunfo de la Revolución, Urquiola comparte con Pedro Chávez esa dualidad en los desaparecidos campeonatos mundiales, pues formó parte de las novenas triunfadoras en las citas de 1973, 1978, 1980 y 1984 y luego al frente del equipo Cuba salió airoso en el certamen del orbe de 1998.

Hay más, Alfonso es uno de los dos mentores que disfrutaron la conquista del trofeo de campeón con su hijo. Esto sucedió en la campaña de 2013-2014, cuando los de Pinar ganaron su último título hasta el presente en series nacionales bajo su tutela y en la nómina figuraba Bárbaro Alfonso Urquiola Espinosa.

El otro timonel que experimentó algo similar fue Pablo Alberto Civil Espinosa cuando llevó a los Leñadores de Las Tunas a lo más alto del podio en la 58 Serie (2018-2019) y en el cuerpo de lanzadores de los reyes de ese torneo estaba su hijo Alberto Pablo Civil Hidalgo.