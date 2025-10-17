Cachorros de Holguín impone su ladrido en 64 SNB

La Habana.— Cachorros de Holguín continuó su buen paso, venció 3×2 a Toros de Camagüey y se afianzó en la segunda plaza de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En su Estadio Calixto García, la escuadra del joven mentor Lugdis Pineda concretó su quinto éxito consecutivo, apoyada una vez más en el madero del fornido inicialista Michel Gorguet, quien enrolado en una de sus mejores temporadas –si no la mejor–, pegó de 3-2 con jonrón solitario.

Cuarta sonrisa del experimentado diestro Carlos Santiesteban, que en 7.0 innings dispersó seis jits, propinó tres ponches y apenas otorgó una base por bolas a la selección que más batea en el torneo.

Así, los Cachorros nororientales se situaron a 1.5 juegos de la cima ocupada por Cocodrilos de Matanzas, que dividió honores contra Gallos de Sancti Spíritus, de visita en el parque José Antonio Huelga.

A primera hora venció 5×1 con otra sólida faena monticular de Pedro Mesa, que tiró completo y diseminó siete jits en 7.0 entradas, para firmar su quinto triunfo sin derrota en la campaña.

Al bate por los yumurinos de Armando Ferrer destacó Luis Ángel Sánchez, quien conectó de 4-2 con tres remolques. Frederich Cepeda pegó jonrón por los derrotados.

En el juego de cierre, los Gallos tomaron revancha de 2×0, con la cuarta sonrisa de Fernando Betanzo, autor de excelente relevo de 3.0 actos al compás de tres ponches y apenas dos imparables permitidos.

Daniel Fernández se fue de 3-2, con un vuelacerca solitario por la tropa del mentor Luisvany Meneses.

También hubo división de honores entre Leones de Industriales y el local Cazadores de Artemisa, en el Estadio 26 de Julio.

Los azules capitalinos dieron primero con pizarra de 7×1 y pitcheo completo de Raymond Figueredo. Dayron Miranda pegó jonrón y remolcó tres carreras.

Y luego, el equipo artemiseño tomó revancha con similar pizarrón de 7×1 y cuadrangular del internacional Dayán García. Ganó Andy Luis Pérez.

En los restantes resultados, Pinar del Río dejó a 15 corredores en circulación, pero venció 8×2 a Isla de la Juventud, Mayabeque superó 14×2 a Cienfuegos apoyado en el bateo de Frank Alonso, que pegó de 6-5 con dos impulsadas, y Granma 11×3 a Guantánamo.

A causa de la lluvia quedó suspendido el doble juego entre Villa Clara-Ciego de Ávila y sellado de Las Tunas-Santiago de Cuba.