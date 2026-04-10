Sesionó Consejo de Salud en Santiago de Cuba

Por: Clara Rosales y Barbara Aroche Cuadro

La sede del Gobierno Provincial en Santiago de Cuba se convirtió en un espacio de concertación durante la más reciente sesión del Consejo Provincial de Salud.

Con la premisa clara de elevar la calidad de vida de cada santiaguero, se reunieron los organismos clave para trazar una ruta común frente a los desafíos actuales.

El diálogo fue profundo y se puso la lupa sobre la compleja situación vectorial que atraviesa el territorio, analizando a detalle un estudio aplicado en cinco municipios.

De esa radiografía crítica surgió una certeza compartida: revertir el escenario no es un sueño inalcanzable. Es posible, siempre que se conjugue la voluntad con la colaboración material y, más importante aún, con la conciencia colectiva de cada ciudadano.

El agua, fuente de vida y también de riesgo cuando no se cuida, ocupó otro espacio central.

Se evaluó la calidad para el consumo humano y los procesos de cloración, insistiendo en la necesidad de blindar a las familias contra las enfermedades diarreicas.

En este punto, el mensaje fue nítido: la información salva vidas, y las medidas preventivas deben calar en el saber cotidiano de la población.

La vigilancia epidemiológica también se puso al día con un análisis sobre el comportamiento de la tuberculosis.

Lejos del discurso técnico frío, se insistió en la fuerza transformadora de la prevención y la educación que brota desde el seno mismo de las comunidades.

En este esfuerzo mancomunado, se alzaron las voces de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Sus intervenciones no fueron meras formalidades, sino el testimonio de un compromiso renovado por fortalecer los canales de comunicación y actuar como centinelas tempranos ante cualquier riesgo ambiental o social que amenace el bienestar.

El encuentro concluyó con una premisa que reta y moviliza: sostener lo conquistado es tan crucial como avanzar.

La mirada está puesta en un horizonte de bienestar integral, conscientes de que la salud de Santiago se construye con el aporte de todos.