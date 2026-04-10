Desarrollan en Santiago de Cuba curso pre evento del III Simposio de Ciencias Sociales y Humanísticas (+Fotos)

Con el objetivo de promover conocimientos acerca de la digitalización los avances en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se desarrolló en el anfiteatro «Pepito Tey» de la Sede «Julio Antonio Mella» en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, el curso pre evento del III Simposio de Ciencias Sociales y Humanísticas.

La conferencia «Alfabetización mediática en la educación superior», impartida por las licenciadas en periodismo Anabel Sánchez González y Arleen Labañino fue el tema central del encuentro; dónde abordaron acerca de las problemáticas que tienen los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza para acceder a los sitios web de sus respectivas instituciones educativas.

Así como la importancia del uso correcto de los contenidos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Además, se profundizó en los distintos modelos de inteligencia artificial existentes en Cuba, las más usadas por los educandos y cómo estás influyen en el programa educativo cubano.

Así como los riesgos que representan para la búsqueda y contrastación de informaciones.

Se necesita continuar perfeccionando el programa docente-educativo en las universidades para lograr un mejoramiento drástico en las clases impartidas y así incrementar nuevas vías para el proceso de enseñanza y aprendizaje, aseveró la Dr.C y profesora de Formatur en Santiago de Cuba, Isabel Alberteris González.

El espacio también sirvió para exponer tips y habilidades para que estudiantes y personas naturales, pueden explotar al límite el uso de IA para un mejor desempeño académico, laboral y social.