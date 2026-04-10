viernes 10 abril 2026
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Santiago de Cuba afina el pulso solidario rumbo al Primero de Mayo

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Iran Deivis Suárez Vaillant

En la antesala del Día Internacional de los Trabajadores, Santiago de Cuba no solo afina los preparativos para el desfile, sino que redobla el pulso de la contribución colectiva.

El llamado, surgido del más reciente Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), trasciende lo simbólico para anclarse en la urgencia de la participación activa en los procesos vitales de la nación.

El encuentro, celebrado en el oriente del país, sirvió de termómetro para medir el alcance de los acuerdos emanados del Onceno Pleno del Comité Central.

El diálogo se centró en materializar la unidad desde la base: cómo convertir la creatividad de un colectivo en solución concreta, cómo transformar la condena al bloqueo en un gesto de resiliencia cotidiana.

En este contexto, resalta el impulso al movimiento «Mi Barrio por la Patria». La jornada no se limita a la celebración festiva, sino que se traduce en un tejido fino de trabajos voluntarios, donaciones a instituciones enclavadas en comunidades vulnerables y un esfuerzo sostenido por fortalecer los vínculos entre los centros laborales y su entorno más inmediato.

Con la mirada puesta en el venidero Duodécimo Congreso de la CTC, la organización obrera en el suroriente insiste en un diagnóstico preciso: el desarrollo nace de identificar las potencialidades latentes en cada fábrica, taller o surco.

Se trata de honrar al proletariado no solo con el paso marcial del desfile, sino con el compromiso silencioso y fecundo de quienes construyen desde el aporte diario.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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