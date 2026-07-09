jueves 09 julio 2026
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Recibe Secretario General de la ONU a Canciller cubano

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, sostuvo hoy un encuentro con Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, en el ámbito de su visita a Nueva York para presentar ante el organismo multilateral el estado actual del recrudecido bloqueo de Estados Unidos.

En X, el Canciller informó sobre la reunión, acontecida dos días después de una sesión de la Asamblea General de la ONU, a solicitud de Cuba, para exponer la necesidad de poner fin al cerco de Washington.

«Le agradecí por esta nueva oportunidad de saludarlo y compartir la realidad que enfrenta a diario el pueblo de Cuba, debido al criminal cerco energético, el bloqueo recrudecido y las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de EE.UU.», escribió Rodríguez Parrilla.

Este martes, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por mayoría un debate sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.

Al intervenir, el jefe de la diplomacia cubana subrayó que los daños ocasionados por esa política hostil estadounidense entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascienden a ocho mil 103 millones de dólares a precios corrientes, un incremento del siete por ciento respecto al período anterior.

Afirmó que en los últimos siete meses la política de la Casa Blanca se ha vuelto más cruenta y despiadada, y señaló que a las sanciones existentes se ha sumado un cerco energético que calificó como equivalente a un bloqueo naval y un acto de guerra.

Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, advirtió, y sostuvo que estas medidas buscan provocar de manera deliberada una crisis humanitaria y la desestabilización del país.

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