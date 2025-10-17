viernes 17 octubre 2025
Abren proceso de consulta del anteproyecto de Ley de Ciencia

Picture of ACN
ACN

La Habana.— El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma) presentó el anteproyecto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación para consulta especializada, como parte del proceso previo a su discusión en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

   Según informó el Departamento de Comunicación del Citma en su sitio oficial, el texto es resultado de un proceso participativo desarrollado en todo el país, que incluyó el análisis crítico de sus títulos y capítulos. 

   La propuesta normativa establece las bases y principios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, así como los mecanismos de gestión, financiamiento, evaluación y formación vinculados a este sector estratégico.

   El Citma precisó que las opiniones y sugerencias recibidas serán valoradas para posibles modificaciones, adiciones o eliminaciones, con el objetivo de lograr una ley robusta y pertinente.

   Las propuestas deben enviarse al correo electrónico anteproyectoleyciencia@citma.gob.cu, utilizando el modelo oficial disponible en el sitio institucional.

Descargue en PDF el Anteproy-LEY-CTI-9-octubre-2025-1

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
