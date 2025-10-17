Abren proceso de consulta del anteproyecto de Ley de Ciencia

La Habana.— El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma) presentó el anteproyecto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación para consulta especializada, como parte del proceso previo a su discusión en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según informó el Departamento de Comunicación del Citma en su sitio oficial, el texto es resultado de un proceso participativo desarrollado en todo el país, que incluyó el análisis crítico de sus títulos y capítulos.

La propuesta normativa establece las bases y principios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, así como los mecanismos de gestión, financiamiento, evaluación y formación vinculados a este sector estratégico.

El Citma precisó que las opiniones y sugerencias recibidas serán valoradas para posibles modificaciones, adiciones o eliminaciones, con el objetivo de lograr una ley robusta y pertinente.

Las propuestas deben enviarse al correo electrónico anteproyectoleyciencia@citma.gob.cu, utilizando el modelo oficial disponible en el sitio institucional.

Descargue en PDF el Anteproy-LEY-CTI-9-octubre-2025-1