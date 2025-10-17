Reiteran diputados cubanos condena al bloqueo estadounidense

La Habana.— Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) denunciaron este jueves en audiencia pública las afectaciones que provoca el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a su país por el gobierno de Estados Unidos.

Durante la audiencia, efectuada en la sede del Parlamento, con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, Ian Pedro Carbonell Karel, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, manifestó que esa política criminal obstaculiza el desarrollo del sistema económico cubano, porque prohíbe la utilización del dólar en la realización de transacciones.

Esto obliga al país a buscar otras alternativas de pago que generan grandes pérdidas en el orden económico, advirtió Carbonell Karel, quien destacó que la medida también dificulta la relación con bancos extranjeros, debido a las sanciones que estos reciben, y definió esa acción como un intento de aislar a Cuba del sistema financiero internacional.

Yury Valdés Balbín, director general del Instituto Finlay de Vacunas, explicó que la salud no puede ser un campo de batalla, al manifestar que las acciones del gobierno norteamericano limita el acceso de la mayor de las Antillas a recursos como medicamentos, insumos y maneras de obtener financiación para el impulso del sector sanitario, lo que se traduce en dificultades para garantizar el bienestar de la población.

Añadió que este fenómeno no perjudica solo al pueblo cubano, porque en la isla se elaboran medicinas como el Heberprot-P que se emplea para el tratamiento del pie diabético, al que no pueden acceder alrededor de un millón de estadounidenses por las trabas impuestas por ese gobierno.

Dayana María Beyra Fernández, directora de la Refinería de Petróleo Ñico López, declaró que en el Ministerio de Energía y Minas también se evidencian los daños de las restricciones impuestas por la administración Trump sobre Cuba, ya que obstaculiza los procesos para obtener los materiales necesarios para el avance de la industria petrolera, por las sanciones a empresas extranjeras portadoras de combustible.

Agregó que el sistema electroenergético es duramente golpeado por no tener acceso en muchas ocasiones a expertos y tecnologías que posibiliten que este campo tenga un crecimiento y se reduzca el déficit a nivel nacional.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, expuso que a pesar de los intentos del imperialismo por destruir la Revolución cubana, el pueblo ha resistido todos los ataques y continúa con el compromiso de defender la soberanía, la igualdad y la justicia.

Alberto Núñez Bentacourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que el mundo no es indiferente a la política criminal aplicada por los gobernantes de los Estados Unidos contra Cuba y se ha manifestado la solidaridad internacional en diferentes encuentros y para ratificar el rechazo a esta medida injerencista.

Esta audiencia pública parlamentaria constituye una antesala a la pronunciación y posterior votación del proyecto de resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Participaron en el espacio otros integrantes parlamentarios, miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del Ministerio de Relaciones Exteriores, organizaciones políticas y de masas, además de jóvenes estudiantes.