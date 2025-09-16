Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba(+Fotos)

Fotos: Santiago Martí

Unas 400 mil personas se ven afectadas actualmente por la intensa sequía que golpea a la provincia de Santiago de Cuba, en medio de severas limitaciones económicas y una compleja situación electroenergética, que incide negativamente en la distribución del agua. Ante este escenario, se implementan un conjunto de acciones y obras de emergencia para mitigar los efectos del fenómeno climático.

Wilmer Destrade Heredia, delegado de Recursos Hidráulicos en el territorio, informó que el municipio cabecera, el más afectado, enfrenta una reducción significativa en la disponibilidad de agua. De los 2 100 litros por segundo necesarios para abastecer la planta potabilizadora Quintero, actualmente solo se reciben unos 960 litros, lo cual dificulta sobremanera el suministro a la población.

Para enfrentar esta situación, se proyecta una inversión estratégica en el sistema noroeste, uno de los más impactados por la sequía. La obra principal contempla la construcción de una conductora de 7,5 kilómetros desde el túnel El Jaguar hasta la presa Gilbert, con un diámetro de 1 000 milímetros y un costo aproximado de 200 millones de pesos. Aunque aún se encuentra en etapa de proyecto, se trabaja de manera paralela en el inicio de su ejecución para reducir los plazos. En la construcción participarán brigadas de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.

La finalidad de esta obra es reducir las pérdidas por evaporación y transporte, garantizando que el agua llegue directamente a la planta Quintero. En paralelo, se ejecutan labores de mantenimiento y recuperación de equipos de bombeo en las estaciones Mogote I y II, vitales para garantizar un caudal de hasta 1 200 litros por segundo.

La gestión de la distribución y el uso eficiente de los recursos es una prioridad.

Liudmila Rodríguez Barroso, directora general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Santiago, señaló que el municipio cabecera experimenta una situación sin precedentes. «Esta sequía no se parece a ninguna anterior.

Tradicionalmente, Quintero alimentaba a los sistemas Parada y San Juan, pero ahora es al revés», explicó. Durante los últimos meses se han realizado acciones para redistribuir los circuitos y reforzar el sistema mediante la incorporación de nuevos equipos de bombeo, como en la estación Campo de Tiro. También se mejoraron pozos y sistemas que permiten abastecer zonas bajas del litoral.

Actualmente se desarrolla una planificación de distribución por ciclos. A partir del 13 de septiembre, se aplica una variante que consiste en la entrega de 800 litros por segundo y rotaciones cada 38 días. Aun con estas medidas, persisten limitaciones, especialmente en zonas altas, debido a la imposibilidad de mantener presiones adecuadas.

El municipio Guamá presenta una situación crítica, similar al sistema noroeste. Allí se prevé la instalación de cargaderos comunitarios para facilitar la distribución mediante pipas, así como la colocación de un grupo electrógeno en la estación de bombeo Calentura 1, con el fin de estabilizar el suministro en Chivirico.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Turquino, responsable del servicio en siete municipios santiagueros, reporta afectaciones en cuatro de ellos, debido a la depresión de unas 30 fuentes hídricas.

De acuerdo con información ofrecida por la directora general de esta entidad, Maricela Hernández Fernández, en Tercer Frente el manantial de Matías y el río Saltón presentan niveles muy bajos, afectando los ciclos de distribución.

Contramaestre, aunque sin afectaciones severas por la sequía, ha enfrentado interrupciones por fallos tecnológicos, como la rotura de equipos de bombeo en el sistema Maffo. Sin embargo, obras recientes mejoran progresivamente la situación, detalló.

Palma Soriano también experimenta fallas técnicas en sus sistemas de bombeo, aunque se avanza en acciones como la rehabilitación de derivadoras y nuevas conexiones para mejorar la distribución.

Hernández Fernández señaló que en Mella, la mejora de un sistema de rebombeo ha permitido estabilizar el servicio en la cabecera municipal, aunque zonas como Baraguá comienzan a presentar afectaciones por agotamiento de pozos. Entretanto San Luis, uno de los más críticos, enfrenta serias dificultades tanto por la sequía como por la falta de respaldo energético para sus estaciones de bombeo.

Songo-La Maya, en cambio, mantiene una situación estable gracias a la operatividad de sus grupos electrógenos.

A pesar de la magnitud de la crisis hídrica que vive la provincia, las autoridades trabajan sin descanso en múltiples frentes, desde inversiones estructurales hasta medidas de contingencia, con el objetivo de garantizar, en la medida de lo posible, el acceso al agua potable. La colaboración interinstitucional y la participación comunitaria resultan esenciales en un contexto donde las condiciones climáticas y las limitaciones tecnológicas y económicas imponen grandes desafíos.