Logra refinería santiaguera resultados favorables en procesamiento de crudo cubano

La Empresa de Refinación de Petróleo Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba, realizó con resultados favorables una corrida de prueba de crudo nacional, como parte de la estrategia para enfrentar las limitaciones asociadas al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y aprovechar con mayor eficiencia los recursos energéticos disponibles en el país.

Durante el proceso, que concluyó el pasado 31 de mayo, se obtuvo un solvente indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones en los pozos petroleros y sostener el flujo de crudo destinado a la generación eléctrica, explicó Irene Barbados Lucio, directora de la entidad.

La directiva precisó que, además del solvente previsto, la refinación permitió obtener un fuel de características similares a un combustible extrapesado, empleado ya en la central termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), donde mostró resultados positivos durante su utilización.

Según Barbados Lucio, aunque los volúmenes alcanzados aún no satisfacen la demanda de la economía nacional, la experiencia constituye un avance tecnológico relevante para incrementar el aprovechamiento de los recursos energéticos del país.

La especialista señaló que el procesamiento del crudo nacional generó además un corte lateral que, en condiciones habituales de refinación con materias primas acordes al diseño tecnológico de la planta, corresponde al diésel. Sin embargo, debido al elevado contenido de azufre y acidez del crudo cubano, el producto obtenido no cumple todos los parámetros de calidad requeridos para su empleo en el resto de la economía.

Las características de alta viscosidad y los elevados niveles de compuestos corrosivos presentes en la materia prima exigieron la realización de estudios, cálculos y adecuaciones técnicas para optimizar el proceso industrial.

Yanet Reve Luna, especialista principal del Departamento de Tecnología de la refinería, explicó que entre las acciones ejecutadas estuvo la rehabilitación del sistema de lavado de crudo y la incorporación de un nuevo producto neutralizante, utilizado para disminuir los efectos de los ácidos corrosivos generados durante el fraccionamiento en la torre de destilación atmosférica.

Asimismo, se modificó la infraestructura de conducción mediante la interconexión de una línea de mayor diámetro, lo cual mejoró la fluidez del crudo hacia la planta y favoreció las condiciones de procesamiento.

Paralelamente, la instalación desarrolla labores de mantenimiento dirigidas a incrementar la confiabilidad operacional. Víctor Manuel Díaz Despaigne, director de la Unidad Empresarial de Base Refinación, informó que actualmente se ejecuta la reparación del horno principal de destilación atmosférica, incluida la sustitución de elementos refractarios deteriorados y de dos tubos por donde circula el crudo.

La experiencia adquirida durante esta prueba aporta conocimientos para futuras operaciones con crudos nacionales de características complejas y fortalece la búsqueda de alternativas destinadas a reforzar la seguridad energética del país.

La corrida de prueba da continuidad a la estrategia de innovación tecnológica impulsada por la Refinería Hermanos Díaz en los últimos años. En el último lustro, la entidad implementó mejoras tecnológicas que permitieron procesar crudo pesado mediante el empleo de solventes para reducir su densidad, avance que posibilita la obtención de combustibles destinados a la generación eléctrica y a otros sectores de la economía.

Esta innovación, reconocida con el Premio de Mayor Impacto Económico y Social de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, contribuyó a recuperar capacidades productivas, disminuir importaciones de combustibles terminados y mejorar los indicadores económicos de la empresa, sentando las bases para los resultados alcanzados en la actualidad.