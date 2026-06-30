Conmemoran en Santiago de Cuba aniversario 69 de la caída de Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual

Fotos por Vicente Urgellés.



Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada hoy en Santiago de Cuba durante el acto conmemorativo por el aniversario 69 de la caída de los jóvenes revolucionarios Josué País García, Floro Vistel Somodevilla y Salvador Pascual Salcedo, asesinados por la dictadura de Fulgencio Batista el 30 de junio de 1957.



La ceremonia solemne tuvo lugar en la intersección de Paseo Martí y Calzada de Crombet, sitio donde los tres integrantes del Movimiento Revolucionario 26 de Julio fueron emboscados por fuerzas represivas cuando cumplían la misión de boicotear un mitin organizado por partidarios del régimen batistiano.



Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Partido en la provincia, y Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, encabezaron la conmemoración, en la que participaron trabajadores de diversos sectores, estudiantes y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.



Yanelis Duffus Hernández, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó que Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual, pese a su juventud, enfrentaron con valentía a una tiranía sangrienta y entregaron sus vidas en defensa de la libertad del pueblo cubano.



Señaló que su ejemplo constituye una guía para las nuevas generaciones, las cuales enfrentan diariamente los desafíos impuestos por el bloqueo estadounidense y las amenazas contra el país, al tiempo que ratificó la unidad de la juventud y su confianza en la victoria.



Héctor Díaz Reyes, estudiante de la Universidad de Oriente, expresó que recordar a los jóvenes mártires significa asumir el compromiso de defender la obra revolucionaria desde las aulas y la sociedad. «Nuestra generación tiene el deber de estudiar, prepararse y mantener viva la memoria de quienes entregaron su vida por la independencia y la justicia social. La unidad sigue siendo nuestra mayor fortaleza para enfrentar los desafíos del presente», afirmó.



Por su parte, Esther Martínez Denis, maestra de la escuela especial Mártires del Goicuría, manifestó que educar a las nuevas generaciones también constituye una forma de honrar el legado de quienes lucharon por la libertad de Cuba. «Desde la escuela formamos valores de amor a la Patria, solidaridad y compromiso con la Revolución. La historia de Josué, Floro y Salvador inspira a nuestros niños y educadores a preservar la unidad del pueblo y la continuidad de las conquistas alcanzadas», señaló.



El 30 de junio de 1957, Josué País García, de 19 años, y Floro Vistel Somodevilla y Salvador Pascual Salcedo, ambos de 23, fueron perseguidos por fuerzas policiales de la dictadura mientras cumplían una misión del Movimiento Revolucionario 26 de Julio.



Tras una persecución por las calles santiagueras, fueron interceptados en el Paseo Martí y la Calzada de Crombet. Floro Vistel y Salvador Pascual murieron durante el enfrentamiento, mientras Josué País, herido y desarmado, fue capturado y posteriormente asesinado por sus captores antes de llegar al hospital.



A casi siete décadas de aquellos hechos, Santiago de Cuba rindió homenaje a los tres jóvenes revolucionarios, cuyo ejemplo de entrega y patriotismo permanece en la memoria histórica de la nación.