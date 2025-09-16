martes 16 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

64 Serie Nacional de Béisbol: Avispas en 3er lugar de la tabla

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Las Avispas de Santiago de Cuba en diez presentaciones ganan 8 y pierden solo dos, para colocarse 3eros en la tabla junto a Holguín y Las Tunas.

En la subserie frente a Pinar del Río ganaron tres y perdieron dos, uno de ellos por súper nocao 22 carreras por cero. Sin embargo devolvieron la receta a los Vegueros para dominar la subserie.
Ante los más Occidentales conectaron 50 hits, de ellos nueve dobles, 1 triple a la cuenta de Francisco Martínez y 10 jonrones.

Entrevista de Paqui

Recibieron 23 ponches y se robaron dos bases. A la defensa en 145 lances cometieron cinco errores promedio d uno por juego y capturaron dos ladrones de almohadillas.

Sigue preocupando el pitcheo con un alto promedio de 9 en carreras limpias, reitero en la subserie ante Pinar del Río. Dieron 13 ponches y mandaron 17 hombres a las bases.

En general las Avispas meten miedo, conectan 109 imparables, con 18 veces llegados a segunda base y 20 vuelacercas. Cada quien está cumpliendo su rol, incluso los sustitutos.
Cajigal y su equipo técnico deben mejorar la comunicación para no sacar al terreno jugadores impropios y estabilizar la calidad demostrada hasta el momento.

La próxima subserie de las Avispa será en tierra de los Indios este martes 16 de septiembre.

Destacadas
Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba(+Fotos)
Agazajan a padres destacados en la vida económica social  y cultural del territorio(+Video)
Ante necesidades, respuestas efectivas desde la inteligencia y los valores
Ciego de Ávila en la transición hacia la soberanía alimentaria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…