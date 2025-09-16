64 Serie Nacional de Béisbol: Avispas en 3er lugar de la tabla

Las Avispas de Santiago de Cuba en diez presentaciones ganan 8 y pierden solo dos, para colocarse 3eros en la tabla junto a Holguín y Las Tunas.

En la subserie frente a Pinar del Río ganaron tres y perdieron dos, uno de ellos por súper nocao 22 carreras por cero. Sin embargo devolvieron la receta a los Vegueros para dominar la subserie.

Ante los más Occidentales conectaron 50 hits, de ellos nueve dobles, 1 triple a la cuenta de Francisco Martínez y 10 jonrones.

Entrevista de Paqui

Recibieron 23 ponches y se robaron dos bases. A la defensa en 145 lances cometieron cinco errores promedio d uno por juego y capturaron dos ladrones de almohadillas.

Sigue preocupando el pitcheo con un alto promedio de 9 en carreras limpias, reitero en la subserie ante Pinar del Río. Dieron 13 ponches y mandaron 17 hombres a las bases.

En general las Avispas meten miedo, conectan 109 imparables, con 18 veces llegados a segunda base y 20 vuelacercas. Cada quien está cumpliendo su rol, incluso los sustitutos.

Cajigal y su equipo técnico deben mejorar la comunicación para no sacar al terreno jugadores impropios y estabilizar la calidad demostrada hasta el momento.

La próxima subserie de las Avispa será en tierra de los Indios este martes 16 de septiembre.