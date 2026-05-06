Impulsan transformación en comunidades rurales de Santiago de Cuba

El movimiento “Mi barrio por la patria” consolida un proceso de transformación integral en comunidades rurales del Plan Turquino, en el municipio santiaguero de Songo-La Maya, con acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la infraestructura económica y social.

Esta iniciativa, de carácter participativo, se implementa en el país desde marzo de 2026 como una vía para articular el trabajo de las instituciones con la implicación directa de la ciudadanía en la solución de problemas locales, con énfasis en zonas vulnerables y de difícil acceso.

Su concepción integra tres pilares: barrio seguro, orientado a la protección comunitaria; barrio participativo, centrado en la gestión popular; y barrio productivo, dirigido a potenciar el autoabastecimiento y la economía local.

En la comunidad de Jara Hueca se ejecuta un amplio programa que abarca la construcción de viviendas, la rehabilitación de servicios básicos y el impulso a la producción agropecuaria, como parte de una estrategia gubernamental que prioriza la atención a zonas intrincadas.

Entre las principales obras destaca la edificación de 23 viviendas de tipología cuatro en el asentamiento El Jardín, destinadas a familias afectadas por el huracán Melissa, con énfasis en casos de derrumbes totales, como parte de un plan parcial que busca ofrecer soluciones habitacionales en el menor tiempo posible.

Yilena Pérez Rojas, viceintendente de Programas Sociales en Songo-La Maya, señaló que los pobladores manifiestan satisfacción ante los cambios visibles, que incluyen además el mejoramiento del vial y la rehabilitación de instituciones esenciales como el consultorio médico, la farmacia, la bodega y el policlínico.

Como parte del enfoque productivo del movimiento, también se avanza en la recuperación de capacidades agropecuarias, entre ellas la vaquería El Jardín, lo cual contribuye a garantizar el abasto de leche a más de un centenar de niños del territorio, en correspondencia con las prioridades sociales definidas a nivel local.

La participación comunitaria resulta determinante en la ejecución de las acciones. Yumiley Cisnero, una de las beneficiadas con las nuevas viviendas, reconoció el acompañamiento de autoridades y trabajadores del municipio para materializar estas soluciones en medio de limitaciones.

A unos 12 kilómetros, en el consejo popular Matahambre, se extienden las acciones del programa con énfasis en el desarrollo económico y la atención social.

Allí se fomenta un polo productivo con destaque en cultivos como el ají, junto a iniciativas de comercialización destinadas a elevar la satisfacción de los habitantes.

De igual forma, se fortalece el Sistema de Atención a la Familia (SAF), que beneficia a 19 personas en situación de vulnerabilidad mediante la garantía de alimentación diaria, mientras se ejecutan labores de rehabilitación en centros educativos como la escuela mixta 28 de Octubre y la casita infantil “Sonrisa de Camilo”.

Con cerca de 900 viviendas en Matahambre, las autoridades locales impulsan además la mejora de la infraestructura comunitaria bajo el principio de participación directa, con recorridos casa a casa y atención a las principales problemáticas del entorno.

En medio de los desafíos propios de la serranía santiaguera, el movimiento “Mi barrio por la patria” evidencia un enfoque integral que articula esfuerzos institucionales y comunitarios, promueve la participación popular y refuerza la atención social como pilares para la transformación de los barrios rurales.