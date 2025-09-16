Fallece Ricardo Cabrisas Ruíz

Con profundo pesar, Cuba despide a uno de sus servidores públicos más dedicados, el compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, Viceprimer Ministro de la República, quien falleció tras una vida de entrega total a la Revolución Cubana.

Cabrisas Ruíz fue una figura clave en la economía y el gobierno durante años. Su extensa trayectoria incluyó roles de la más alta responsabilidad, siendo Vicepresidente del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo, Ministro de Economía y Planificación (2016-2018), Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (2019-2024), además de ser Diputado a la Asamblea Nacional por el municipio Marianao.

Reconociendo su incansable labor, se le otorgó en 2024 el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, la máxima distinción de su tipo en el país.

En este momento de duelo, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.