martes 29 septiembre 2026
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Celebran en Chile aniversario de mayor organización de masas de Cuba

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Prensa Latina
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Cubanos en Chile celebraron el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), mayor organización de masas de la isla, que hoy refuerza su labor comunitaria en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Los CDR, como popularmente se les conoce, fueron fundados el 28 de septiembre de 1960 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro y este año la celebración coincide con el centenario del natalicio de su creador.

En una actividad en la sede diplomática de Cuba en Chile, el embajador Oscar Cornelio Oliva señaló que actualmente los comités mantienen su trabajo en los barrios, en la atención a los más vulnerables y la implementación de las transformaciones económicas y sociales del país.

Agradeció las numerosas llamadas y mensajes recibidos con motivo de este nuevo aniversario de los CDR.

“En Chile hay un sentimiento especial por Cuba”, dijo a Prensa Latina y recordó todas las campañas realizadas aquí en apoyo a su país, que hoy enfrenta el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos, incluido el cerco energético. Cornelio Oliva destacó las muestras de solidaridad durante el reciente concierto en la comuna de Recoleta “Mil guitarras y mil voces para Víctor Jara”, donde se entonó la pieza que el cantautor chileno le dedicara a Cuba.

La actividad en la sede diplomática concluyó con la tradicional caldosa que se realiza cada 27 de septiembre en vísperas del aniversario de los CDR.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
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Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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