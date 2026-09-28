Colaboración internacional resaltó en agenda informativa desde Holguín

El respaldo de proyectos internacionales al desarrollo económico-social de la provincia de Holguín sobresalió en la semana informativa que recién concluye en el oriental territorio.

Ramón Alberto Reyes Noris, representante en la provincia de la iniciativa Nutrivida, explicó a la ACN que ese programa, financiado por el Gobierno de Canadá, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se ejecuta en seis municipios del país, entre ellos Mayarí, Moa y la cabecera provincial, con el objetivo de prevenir el riesgo de anemia en niños de hasta 12 años, embarazadas y puérperas.

A estas noticias se sumó el beneficio con energía fotovoltaica a hogares de La Melba, comunidad aislada del Plan Turquino en Holguín, como parte de la cooperación entre Cuba y Canadá orientada al liderazgo femenino en energías limpias.

Bajo el nombre de Fortalecimiento del Liderazgo y Participación de la Mujer en el Sector de la Energía Renovable en Cuba (Former), esa iniciativa impulsa la electrificación con fuentes limpias de viviendas e instituciones educativas y de salud en zonas de difícil acceso.

El programa incluye también la capacitación en uso óptimo y cuidados de los sistemas, tanto a miembros de la comunidad como a familias beneficiadas con la cooperación internacional.

Igualmente sobresalió en las noticias el quehacer de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Recuperación y Venta del municipio de Holguín, perteneciente a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, que amplía la cooperación con los nuevos actores económicos con vistas a fortalecer la recogida de desechos reciclables.

Carlos López Ricardo, especialista principal de Producción en la UEB, informó que la entidad posee más de 400 convenios en la ciudad cabecera, entre trabajadores por cuenta propia, mipymes y proyectos de desarrollo local.

En materia de deportes fue titular el recibimiento del Maestro Nacional (MN) holguinero Héctor Luis Fuentes de Feria, doble medallista de plata en la III Olimpiada de Ajedrez para Personas con Discapacidad, efectuada en Samarcanda, Uzbekistán.

En declaraciones exclusivas a la ACN, Fuentes de Feria resaltó que esa actuación es el fruto de una exigente preparación que incluyó topes con jugadores de la categoría juvenil, elemento vital ante la falta de torneos previos a la competencia.

Durante los últimos siete días, la temática de patrimonio tuvo su espacio con un trabajo sobre la Fuente de la Lluvia, monumento que en la zona moderna de Holguín une la cosmología aborigen a la cultura y las tradiciones actuales.