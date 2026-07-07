El bloqueo hoy a debate en la Asamblea General de la ONU

La mayor de las Antillas llevará una vez más su voz al mundo este 7 de julio ante la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) bajo el tema «Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba».

En conferencia de prensa reciente, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, explicó que este espacio se realiza a solicitud de la isla por la necesidad de convocar el organismo multilateral para abordar el estado actual del cerco impuesto por el Gobierno norteamericano.

Rodríguez Parrilla defendió la urgencia del encuentro ante el serio quebrantamiento en curso, por parte de Washington, del Derecho Internacional, la paz, la estabilidad y la seguridad regionales que supone el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, que constituye un acto de genocidio, castigo sistemático y una violación flagrante de los derechos humanos de los habitantes del archipiélago.

El canciller cubano reafirmó que la nación caribeña no representa ninguna amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, como se ha querido afirmar para justificar las acciones hostiles, mientras el bloqueo sí supone un impedimento criminal e ilegítimo para la existencia y bienestar del pueblo cubano.

El jefe de la diplomacia cubana expresó la certeza de que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respalda y respaldará a Cuba, frente a la agresión multidimensional y el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo, con daños humanitarios crecientes e incalculables.

Frente a ello, el jefe de la diplomacia cubana denunció las maniobras de la Casa Blanca para imponer su política de cerco, de forma cohercitiva y amenazadora, a Gobiernos y cancillerías de terceros Estados; así como las presiones inéditas desplegadas para impedir la realización de la sesión del 7 de julio próximo.

Rodríguez Parrilla subrayó, en esta línea, las presiones, chantajes y amenazas usadas por la misión permanente de Estados Unidos en Nueva York, incluidas las acciones procesales, a fin de intimidar a Estados Miembros de Naciones Unidas.