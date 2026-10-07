Camilo Cienfuegos y la Columna Antonio Maceo

En breves días los cubanos estaremos conmemorando el aniversario 67 de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos, cuya prematura muerte privó a la Revolución de uno de sus jefes más capaces, valerosos y queridos por el pueblo.

Y de Camilo quedan por siempre vivas en nuestra historia sus hazañas como jefe guerrillero, como lo fue sin dudas, la invasión desde Oriente hasta Las Villas con la Columna Número 2 «Antonio Maceo», proeza que logró realizar en solo 47 días de marcha venciendo numerosos obstáculos y la constante persecución del ejército dela tiranía.

Y fue precisamente un día como hoy, 7 de octubre de 1958 que la Columna Invasora de Camilo llegó a territorio villaclareño al cruzar el río Jatibonico para establecerse en la zona de Yaguajay, creándose así el frente norte de esa provincia central de la isla.

La Columna Número 2 «Antonio Maceo», integrada por 92 combatientes al mando de Camilo Cienfuegos, había partido desde El Salto, en la Sierra Maestra, el 21 de agosto de 1958, con la misión de llegar hasta Pinar del Río, aunque posteriormente la Comandancia General decidió mantenerla en Las Villas.

En los meses finales de la guerra de liberación, la Columna Número 2 «Antonio Maceo», constituyó uno de los más poderosos pilares para precipitar la huida del tirano Fulgencio Batista, ante la imposibilidad del ejército de enfrentar y vencer a los rebeldes.

La llegada de la Columna Invasora a Las Villas, el 7 de octubre de 1958 y la Constitución del Frente Norte de esa provincia, como expresara el Comandante en Jefe Fidel Castro, fue una proeza militar suficiente para entrar en nuestra historia y así la recordamos 68 años después los cubanos.