Omán evacúa a tripulantes de buque atacado cerca de Ormuz

Mascate, 7 oct.- Las autoridades de Omán evacuaron hoy a 10 tripulantes de un buque mercante con bandera panameña que fue atacado y posteriormente se incendió frente a la costa de la gobernación de Musandam, en el norte del Sultanato, cerca del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Defensa omaní informó que la Real Fuerza Aérea, en coordinación con las autoridades competentes, realizó la evacuación médica de los tripulantes del buque ON PEACE.

De acuerdo con el comunicado, la embarcación fue atacada a unas nueve millas náuticas al noreste de Lima, en Musandam, lo que provocó un incendio a bordo.

Los 10 tripulantes fueron trasladados por vía aérea al Hospital Khasab, donde recibieron atención médica, precisó la fuente.

El Ministerio de Defensa no identificó al responsable del ataque ni ofreció otros detalles sobre las circunstancias del incidente.

Por su parte, la Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó que un petrolero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Según la entidad británica, el buque navegaba fuera del estrecho cuando fue impactado. La UKMTO recomendó a las embarcaciones que operan en la zona extremar las precauciones e informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa.

El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y otros productos energéticos.

La zona ha sido escenario de incidentes marítimos durante la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, mientras permanecen en curso esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y abordar las diferencias entre Washington y Teherán.