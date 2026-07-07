martes 07 julio 2026
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Rindieron honores militares a general Alcibíades Wilmer Pérez Rivero

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Con ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez se realizaron este lunes los honores militares en los funerales del General de Brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, informaron el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Producciones Verde Olivo desde sus perfiles en la red social Facebook.

El tributo, efectuado en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Necrópolis de Colón, estuvo presidido por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, junto a otros jefes y oficiales de la institución armada y del Ministerio del Interior.

Pérez Rivero se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1979 como cadete del Instituto Técnico Militar José Martí, donde se graduó de ingeniero radioelectrónico con resultados destacados en su formación docente.

Su cadáver fue cremado y las cenizas depositadas este lunes en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lugar donde se le rindieron honores militares.

La vida y obra del General de Brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero constituye un ejemplo de modestia, honestidad, entrega sin límites a su profesión.

Como oficial de las FAR mantuvo siempre una actitud acorde con los principios revolucionarios, lo cual le permitió ir ascendiendo en grado militar.

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Comentarios
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