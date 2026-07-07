martes 07 julio 2026
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Expresa Díaz-Canel condolencias por secuelas de sismos en Venezuela

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, transmitió este lunesal pueblo y Gobierno de Venezuela las condolencias por las pérdidas humanas y materiales sufridas por los sismos que han provocado miles de muertos, heridos y desaparecidos.

La Cancillería de Cuba reprodujo un mensaje del estadista cubano en que informó de su visita a la embajada de la República Bolivariana en La Habana.

En nombre del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo cubanos expresé nuestras más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, afirmó.

«En estos momentos de inmenso dolor, nos solidarizamos con los familiares y allegados de todas las víctimas de los terremotos, y reafirmamos nuestro compromiso de apoyo para enfrentar las consecuencias de este desastre natural», manifestó.

«Médicos y rescatistas cubanos, en representación de nuestra Patria, contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados», dice el mensaje, que concluye enfatizando: permanecerán allí el tiempo que sea necesario.

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