Türkiye condena incursiones israelíes en mezquita Al-Aqsa

Ankara, 28 sep.- El jefe de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó hoy las incursiones de grupos de colonos israelíes en la mezquita de Al-Aqsa.

En un mensaje publicado en la red social X, Altun afirmó que cualquier provocación contra este recinto sagrado musulmán constituye una agresión contra el estatus histórico y jurídico de Jerusalén.

Tales acciones se realizan, según afirmó, bajo protección de las fuerzas israelíes y contribuyen a elevar la tensión en Jerusalén, vulnerar el carácter sagrado de los lugares de culto y agravar la situación regional.

«Jerusalén es un espacio compartido por todas las religiones abrahámicas, y la mezquita de Al-Aqsa es un lugar de culto de los musulmanes y un patrimonio común de toda la humanidad», declaró.

El funcionario subrayó que la posición de Türkiye se sustenta en los derechos vinculados con Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, y citó al presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien calificó el recinto como «nuestra primera Qibla,

nuestra línea roja».

Precisó que la defensa de los derechos de Jerusalén y de Al-Aqsa constituye no solo una responsabilidad del presente, sino también una obligación histórica con las futuras generaciones.

Asimismo, aseguró que Ankara continuará defendiendo el carácter sagrado de la mezquita y apoyando al pueblo palestino.

Previamente, el Departamento del Waqf Islámico en Jerusalén informó que unos mil 500 colonos israelíes irrumpieron en Al-Aqsa y realizaron rituales religiosos bajo protección policial, mientras se reforzaban las restricciones de

acceso para los fieles palestinos.

Las incursiones se producen durante la temporada de festividades judías, iniciada con Rosh Hashaná los días 12 y 13 de septiembre, seguida por Yom Kipur el 21 y 22 del mismo mes.

Sucot se celebra del 26 de septiembre al 2 de octubre y las festividades culminan con Simjat Torá el 3 de octubre.

Los palestinos denuncian desde hace décadas un proceso de cambios demográficos y urbanísticos en Jerusalén Oriental que, según sostienen, busca modificar su identidad árabe e islámica, incluida la situación de la mezquita

de Al-Aqsa.

Asimismo, reclaman Jerusalén Oriental como capital de su futuro Estado y rechazan el reconocimiento de la ocupación israelí de la zona desde 1967 y su posterior anexión, considerada inválida por las resoluciones

internacionales.